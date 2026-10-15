UFC Joaquin Buckley vs Mike Malott, en vivo: horario y dónde ver UFC Fight Night; cartelera y orden de las peleas

UFC Edmonton 2026 se celebra el 17 de octubre con Mike Malott vs Joaquin Buckley y el debut del mexicano Cristian Pérez ante Kyle Nelson

UFC Edmonton: horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La UFC regresa a Canadá este sábado 17 de octubre con una función en Edmonton, donde Mike Malott y Joaquin Buckley protagonizarán el combate estelar en la división de peso wélter. Ambos peleadores llegan con la intención de avanzar en la clasificación de las 170 libras, aunque atraviesan momentos distintos en sus respectivas trayectorias dentro de la empresa.

Malott buscará aprovechar su condición de local para extender su racha de cuatro victorias consecutivas, que incluye un triunfo por nocaut técnico sobre Gilbert Burns en abril. El canadiense, con registro de 7-1 en UFC, aspira a ingresar entre los diez primeros lugares de la división. Por su parte, Buckley intentará recuperarse de las derrotas ante Kamaru Usman y Sean Brady, resultados que interrumpieron una serie de seis triunfos desde su cambio al peso wélter.

La función también contará con Erin Blanchfield y Jasmine Jasudavicius en el combate coestelar de peso mosca femenil, un enfrentamiento con repercusiones en la carrera por el campeonato. Además, el mexicano Cristian Pérez hará su debut en UFC frente al canadiense Kyle Nelson, en una cartelera que reunirá 13 combates entre las preliminares y las estelares.

¿Cuándo y dónde será UFC Edmonton?

UFC Edmonton se celebrará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Rogers Place, recinto ubicado en Edmonton, Alberta, Canadá. La ciudad recibirá nuevamente una función de la empresa, después de haber sido sede de una cartelera en la que Erin Blanchfield consiguió una victoria sobre Rose Namajunas.

¿A qué hora empieza y dónde ver por TV y online en México la función de UFC Fight Night?

Los aficionados mexicanos podrán seguir UFC Edmonton a partir de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, cuando comiencen los combates preliminares. La cartelera estelar está programada para iniciar a las 18:00 horas.

La transmisión de la función estará disponible mediante Paramount+, plataforma que ofrecerá los enfrentamientos de la jornada. Asimismo, Claro Sports contará con información, resultados y cobertura de lo que ocurra en el octágono. Estos son los horarios para seguir el evento:

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026.

Preliminares: 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Cartelera estelar: 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Transmisión online: Paramount+.

Cobertura: Claro Sports.

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

La función de UFC Edmonton tendrá seis enfrentamientos en la cartelera estelar y siete en las preliminares. Además del duelo entre Malott y Buckley, la jornada incluirá el enfrentamiento entre Erin Blanchfield y Jasmine Jasudavicius, quienes buscarán acercarse a una oportunidad por el título de peso mosca femenil.

Cartelera estelar

Joaquin Buckley vs. Mike Malott | Peso wélter

Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius | Peso mosca femenil

Kyle Nelson vs. Cristian Pérez | Peso ligero

Marc-André Barriault vs. Kyle Daukaus | Peso mediano

Louis Jourdain vs. Timmy Cuamba | Peso gallo

Mandel Nallo vs. Nate Landwehr | Peso ligero

Peleas preliminares

Tanner Boser vs. Jhonata Diniz | Peso pesado

Julien Leblanc vs. Nick Galanti | Peso mediano

Javad Mahjoub vs. Joel Faglier | Peso pesado

Mackenzie Stiller vs. Katlyn Cerminara | Peso mosca femenil

Chad Anheliger vs. Steven Koslow | Peso gallo

Melissa Croden vs. Chelsea Chandler | Peso gallo femenil

Cody Chovancek vs. SuYoung You | Peso gallo

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Fight Night?

Cristian ‘Púas’ Pérez será el representante mexicano en UFC Edmonton, donde enfrentará a Kyle Nelson dentro de la división de peso ligero. El combate marcará su primera aparición en una cartelera de UFC, después de conseguir un contrato con la empresa mediante Dana White’s Contender Series.

El peleador mexicano tuvo un primer intento sin éxito en el programa de búsqueda de talentos. Posteriormente, regresó al circuito regional para continuar su preparación y sumar experiencia antes de presentarse nuevamente en el Meta Apex, el pasado 18 de agosto, cuando obtuvo la oportunidad de incorporarse a UFC.

En su debut tendrá enfrente a Kyle Nelson, peleador canadiense que acumula 12 combates dentro de la organización. Su experiencia incluye enfrentamientos ante Terrance McKinney y Steve Garcia, mientras que su estilo combina golpes de boxeo y patadas para controlar la distancia durante los intercambios.

Para Pérez, el enfrentamiento representará el comienzo de su trayectoria en UFC y la posibilidad de conseguir su primera victoria dentro de la empresa, en una función que tendrá al público canadiense como escenario de su presentación.