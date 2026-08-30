Jugando Claro, en vivo | Sábado 29 de agosto

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América se consolida como el gran protagonista del Apertura 2026 al colocarse como líder absoluto de la Liga MX. Analizamos el momento de las Águilas y las claves que las mantienen en lo más alto de la clasificación.

Mientras tanto, Chivas dejó escapar el triunfo ante Pachuca, un resultado que vuelve a poner bajo la lupa el desempeño del Rebaño. Además, el mercado podría provocar un movimiento importante entre dos grandes: Cruz Azul está cerca de fichar a Alan Mozo.

En el futbol europeo, Santiago Giménez podría estar muy cerca de cambiar de equipo. El delantero mexicano tiene pie y medio en el Porto, por lo que analizamos lo que representaría este movimiento para su carrera.

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