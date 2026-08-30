Gabriel Milito pone los pies en la tierra: “No vamos a ganar simplemente por ser Chivas”

El técnico del Rebaño Sagrado habló tras el empate ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, donde su equipo comenzó ganando

Gabriel Milito reconoció que Chivas no consiguió sostener el nivel mostrado durante la primera mitad ante Pachuca y señaló que la falta de precisión con la pelota terminó condicionando al Guadalajara en el empate 1-1. El técnico rojiblanco consideró que el encuentro tuvo un desarrollo diferente al empate frente a Puebla, pese a que en ambos casos su equipo terminó sumando solamente un punto.

“La sensación del empate de hoy con la sensación del empate con Puebla son distintas. Más allá de sumar un punto en cada partido. El partido de Puebla claramente merecimos ganar y en el día de hoy, cuando se nos presentó todo a favor, no pudimos tener esa calma, sobre todo en el segundo tiempo, para hacerlo mejor como habitualmente lo hacemos”, explicó Milito después del encuentro ante los Tuzos.

El argentino también reconoció el trabajo de Pachuca para modificar el trámite después del descanso y explicó que Chivas necesitaba mover la pelota con mayor velocidad para encontrar espacios. “El rival, con sus modificaciones, metió mucha energía, fue un equipo muy intenso. Nosotros deberíamos decidir más rápido para que la circulación tenga mucha más precisión. Pero bueno, también hay que darle mérito al equipo adversario que por momentos nos neutralizó”, señaló.

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A pesar del inicio de torneo sin derrota en cinco partidos, Milito evitó colocar al Guadalajara entre los candidatos al título y reiteró que el equipo mantiene una visión partido a partido. “No, nosotros vamos partido a partido. El partido de hoy para nosotros era muy importante ganarlo, sumar tres puntos. No pudimos hacerlo. Repasaremos claramente el por qué durante la semana y afrontaremos el siguiente partido con el mismo objetivo, de ganar y sumar tres puntos”.

El entrenador también dejó claro que el nombre de Chivas no garantiza resultados y que el equipo deberá sostener su propuesta para competir por las victorias. “Acá sabemos que solo sirve ganar, pero también entiendo que hay rivales que ofrecen oposición y no vamos a ganar simplemente por ser Chivas. Vamos a ganar si lo hacemos bien. Si lo hacemos como nosotros habitualmente somos capaces de hacerlo”, afirmó.

Sobre la diferencia entre ambos tiempos, Milito apuntó directamente a las pérdidas de balón como una de las razones por las que Pachuca consiguió equilibrar el encuentro. “Nos tocó perder muchas pelotas y cuando perdés mucha pelota, el partido no lo controlas”, explicó. Posteriormente coincidió con el análisis sobre la caída en el rendimiento rojiblanco: “Primer tiempo mejor, el segundo tiempo peor. Y es algo que por supuesto tenemos que mejorar”.

Otro de los temas abordados fue la utilización de Luis Romo en la defensa, posición en la que Milito considera que puede aportar tanto en labores defensivas como en la construcción de juego. “Romo me parece un jugador fundamental para este equipo con muchas condiciones, no solo para defender en espacios grandes, sino también para darnos esa salida clara”. El técnico recordó las bajas que tiene en esa zona y agregó: “Yo estoy conforme con el rendimiento de Luis en esa posición”.

Finalmente, Milito habló del proceso que atraviesan los futbolistas que recientemente se integraron al equipo y pidió paciencia para que alcancen su mejor rendimiento dentro de su sistema. “Tiempo, falta tiempo, falta adaptación, falta conocer y entender a través de los entrenamientos qué es lo que queremos y pretendemos para atacar y para defender”. El argentino aseguró que la calidad de los jugadores está presente y cerró su explicación reiterando que el principal factor para completar ese proceso será precisamente el “tiempo”.

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