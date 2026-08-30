Almada revela por qué Brian Rodríguez quiere seguir en América: “No sale por elección”

El uruguayo marcó ante Puebla y Almada reveló por qué permanecerá en América pese al interés desde Europa

Guillermo Almada confirmó que Brian Rodríguez continuará en América después de la victoria 2-0 sobre Puebla por la jornada 6 del Apertura 2026. El técnico azulcrema abordó directamente la situación del atacante uruguayo, quien ingresó desde el banquillo y marcó el segundo gol del encuentro, en medio de las versiones que lo habían colocado nuevamente en el mercado europeo. América se impuso con anotaciones de Ícaro y Rodríguez.

La continuidad del extremo había generado atención durante los últimos días por el interés recibido desde Europa. Sin embargo, Almada aseguró que la decisión de permanecer en Coapa también pasó por la postura del propio futbolista, quien, según explicó, se encuentra cómodo dentro del plantel y habría sido convencido para mantener su carrera con las Águilas.

“No sale por elección, porque se siente feliz y a gusto. Todos arreglamos con él para convencerlo. Seguramente, si sigue en este nivel, le van a venir ofertas de clubes importantes y nos da mucha satisfacción que se quede con nosotros y que muestre el nivel que está demostrando”, señaló Almada después del encuentro.

Las declaraciones llegaron después de que Rodríguez volviera a tener participación directa en el marcador. El uruguayo comenzó el encuentro como suplente, ingresó al minuto 62 y anotó el 2-0 al 77’ con un remate de derecha, después de recibir una asistencia de Ramón Juárez. Minutos antes también había estrellado un disparo en el poste derecho.

Almada también puso el foco en el funcionamiento colectivo pese al resultado. El entrenador reconoció que Puebla consiguió generar oportunidades durante el segundo tiempo y consideró que América todavía tiene aspectos por corregir, particularmente cuando el rival logra llevar el partido hacia su área.

“Hay que mantener los pies en la tierra y seguir con la misma humildad. Por momentos sufrimos en el segundo tiempo, algo que no deberíamos; son índices de que hay que seguir mejorando”, expresó el entrenador, quien mantuvo su postura de exigir ajustes incluso después de sumar otro triunfo en el campeonato.

El técnico también fue cuestionado sobre la propuesta futbolística que pretende mantener durante la temporada y respondió con una referencia directa al Real Madrid. Almada aseguró que América no modificará su manera de afrontar los encuentros dependiendo del nombre o la jerarquía del adversario, además de señalar que el calendario no condicionará esa intención.

“Vamos a seguir con la misma propuesta independientemente del rival. Así enfrentemos al Real Madrid, vamos a seguir igual; nosotros no armamos el calendario”, sentenció Almada. Sus palabras cerraron una conferencia marcada por la continuidad de Brian Rodríguez, quien volvió a marcar para las Águilas mientras su futuro inmediato queda ligado al América y el cuerpo técnico espera que mantenga el nivel mostrado en sus recientes participaciones.

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