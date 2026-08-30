AlianzaAtlético Nacional

Alianza vs Atlético Nacional, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

Publicado por Sebastian Vallejo

Siga todas las emociones del duelo en el Armando Maestre de Valledupar, que cerrará la jornada sabatina del FPC.

Alianza vs Nacional
Alianza vs Nacional, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Alianza vs Nacional y dónde ver en vivo hoy 29 de agosto de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 8 en el cierre de la jornada sabatina, tendrá su pitazo inicial sobre las 8:30 de la noche (hora COL) en el Armando Maestre de Valledupar. Win+ Fútbol transmitirá la cita futbolera, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Alianza vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Israel Alba, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Wiston Fernández, Felipe Pardo; Jesús Muñoz y Cristian Vergara DT: Camilo Ayala.

Atlético Nacional: Franco Armani; Yeicar Perlaza, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga BetPlay 2026?

De acuerdo con ChatGPT, el gran favorito a llevarse el duelo es Atlético Nacional por el poder nominal y la diferencia en estado de forma. Alianza no ha tenido buena cosecha iniciando el torneo, por lo que el visitante planea sumar tres puntos que lo acerquen a la zona alta de la tabla.

Te puede interesar:

Junior vs Santa Fe, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

Liga BetPlay

Junior vs Santa Fe, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

Yeison Guzmán rescata el invicto del América de Cali: claves del empate agónico ante Jaguares

Liga BetPlay

Yeison Guzmán rescata el invicto del América de Cali: claves del empate agónico ante Jaguares

Posibles alineaciones de Millonarios vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Liga BetPlay

Posibles alineaciones de Millonarios vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En vivoMinuto a minuto