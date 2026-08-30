Alianza vs Atlético Nacional, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

Siga todas las emociones del duelo en el Armando Maestre de Valledupar, que cerrará la jornada sabatina del FPC.

Alianza vs Nacional, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Alianza vs Nacional y dónde ver en vivo hoy 29 de agosto de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 8 en el cierre de la jornada sabatina, tendrá su pitazo inicial sobre las 8:30 de la noche (hora COL) en el Armando Maestre de Valledupar. Win+ Fútbol transmitirá la cita futbolera, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Alianza vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Israel Alba, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Wiston Fernández, Felipe Pardo; Jesús Muñoz y Cristian Vergara DT: Camilo Ayala.

Atlético Nacional: Franco Armani; Yeicar Perlaza, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga BetPlay 2026?

De acuerdo con ChatGPT, el gran favorito a llevarse el duelo es Atlético Nacional por el poder nominal y la diferencia en estado de forma. Alianza no ha tenido buena cosecha iniciando el torneo, por lo que el visitante planea sumar tres puntos que lo acerquen a la zona alta de la tabla.

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