¿Hernán Crespo a River Plate? El técnico del Atlas responde a los rumores

El estratega argentino reconoció el significado que la institución millonaria tiene en su vida

Crespo durante el encuentro ante Querétaro | Imago7

Hernán Crespo fue contundente al hablar de los rumores que lo colocan como una de las opciones para dirigir a River Plate, club con el que mantiene un vínculo especial, pero dejó claro que actualmente está enfocado en su proyecto con Atlas.

El estratega argentino reconoció el significado que tiene River en su vida, aunque evitó alimentar las versiones sobre un posible regreso al banquillo del conjunto millonario.

“Todo el mundo sabe lo que significa River para mí. River es mi casa. Más allá de todo esto, estoy feliz y agradecido de la posibilidad de trabajar en Atlas. Pero, sinceramente, no encuentro nada de positivo en comentar rumores. Cada vez que River echa un técnico o va a cambiar un técnico, tener que responder esta pregunta”, señaló.

Crespo también dejó abierta la posibilidad de que Atlas todavía pueda realizar algún movimiento en el mercado de fichajes, sin importar la nacionalidad del jugador. Incluso reconoció que el plantel debe aprender a convivir con la incertidumbre mientras el club busca modificar su rumbo.

“Los chicos lo saben también, pueden venir extranjeros, pueden venir mexicanos. Tenemos que convivir con esto. Puede no pasar nada, ojo, puede pasar todo o puede no pasar nada”, explicó.

Por ahora, Crespo mantiene su atención en el presente del Atlas y en las decisiones que pueda tomar la directiva antes del cierre del mercado, mientras los rumores alrededor de River Plate continúan formando parte del entorno del técnico argentino. Su vínculo con el club de Núñez está fuera de discusión, pero su postura actual apunta a no profundizar en escenarios que, hasta el momento, no han pasado de versiones.

Te puede interesar: