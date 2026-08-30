Comunicaciones vs Municipal en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Una nueva edición del clásico más importante del país.

Comunicaciones vs Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Municipal protagonizan este sábado una nueva edición del Clásico Nacional, el gran atractivo de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el estadio Cementos Progreso y enfrenta a dos de los grandes protagonistas del fútbol chapín, con puntos importantes en juego en la pelea por los primeros lugares. En esta nota podrás seguir en vivo el resultado, los goles y todas las incidencias del partido minuto a minuto.

Comunicaciones llega al Clásico con siete puntos y ubicado en la sexta posición, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa necesita encontrar mayor regularidad después de un inicio en el que no consiguió aprovechar plenamente su calendario sin competencia internacional. Los Cremas tienen ahora una oportunidad importante frente a su gente para derrotar a su máximo rival y recortar la distancia con los equipos que encabezan el campeonato.

Por su parte, Municipal suma 12 puntos y llega como uno de los líderes del Apertura, con cuatro victorias y apenas una derrota en cinco presentaciones. Los dirigidos por Mario Acevedo vienen de vencer 2-0 a Xelajú MC en el campeonato, pero afrontan el Clásico después del duro golpe sufrido en la Copa Centroamericana 2026: empataron 1-1 ante Motagua y quedaron eliminados en la fase de grupos. Los Rojos buscarán dar vuelta rápidamente la página y defender su posición privilegiada en la Liga Nacional nada menos que frente a Comunicaciones.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Municipal de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Municipal será el sábado 29 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Municipal hoy

Ni Comunicaciones ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Fantasma Figueroa y Mario Acevedo eligieron las siguientes alineaciones:

Comunicaciones: a confirmar. DT: Marco Antonio Figueroa.

Municipal: a confirmar. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Municipal:

15 de abril de 2026 | Municipal 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de febrero de 2026 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2025

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