Kenia Lechuga regresa a México como campeona del mundo y apunta a Los Angeles 2028

La mexicana aseguró que lo difícil no es ganar una medalla, sino cómo mantenerse en la cima peleando

Kenia Lechuga regresa a México con su medalla de oro | @conadeoficial

La remera mexicana Kenia Lechuga regresó al país después de coronarse campeona mundial en la prueba de bote ligero individual con un par de remos cortos, disputada en Ámsterdam. El resultado confirma el que considera el mejor año de su trayectoria y abre paso a su siguiente objetivo: comenzar el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Lechuga reconoció que el camino hasta alcanzar el título mundial estuvo marcado por momentos complicados que la obligaron a modificar su preparación y buscar alternativas para mantenerse en la élite: “Creo que la vida me ha tratado un poquito mal, pero creo que lo padre ha sido que me obligó a buscar nuevos caminos y esos nuevos caminos me hicieron más fuerte. Entonces, creo que lo difícil no es ganar una medalla, sino cómo mantenerte ahí en la cima peleando y pues lo hemos hecho bien”.

Después de conquistar el campeonato mundial, la mexicana ya piensa en nuevos retos deportivos y contempla competir también en una categoría diferente: “Mi intención es igual intentar en el peso abierto, de subir un poquito más a muscular y entonces seguir con más intensidad”, señaló tras su regreso a México.

El oro conseguido en Ámsterdam representa además la tercera medalla mundial consecutiva para Lechuga, quien durante esa racha ha obtenido una presea de cada color. Sin embargo, la más reciente tiene un significado especial debido a que fue dedicada a su exentrenador Juan Carlos Cabrera, quien falleció en diciembre del año pasado.

“Pues principalmente a mí, porque soy la que tiene que tomar las decisiones y sufrir a la hora de la competencia. Y segundo, Juan Carlos, que creo que era la persona que más creía en mí, incluso más que yo, y creo que empezamos esto juntos y pues ya se cumplió. Espero que lo haya estado viendo y siempre pensé que me ayudara, que moviera los vientos”, expresó emocionada.

El campeonato mundial también dejó otros resultados para el remo mexicano. Aylin Ibarra y Melissa Márquez consiguieron subir a lo más alto del podio en el bote doble, mientras que Alexis López obtuvo la medalla de bronce en la prueba varonil. Para Lechuga, estos resultados muestran el momento que atraviesa la disciplina: “Creo que el remo la estamos rompiendo, lo estamos haciendo bien y pues creo que todavía puede ser mucho mejor”.

La regiomontana se tomará unos días de descanso antes de retomar su preparación con la mira puesta en Los Angeles 2028, donde buscará disputar su cuarta justa veraniega y mejorar el lugar 12 que consiguió en Rio 2016. Entre sus objetivos también aparece ser postulada nuevamente al Premio Nacional de Deportes, con la intención de obtener el reconocimiento en 2026.

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“Me encanta porque cada año siempre es mi mejor año, pero como quiera obtenerlo, superarlo y poderlo superar, creo que es muy padre. Creo que el siguiente año, pues la verdad es que me tocó ganar todo. Yo soy muy fuerte, pero creo que siempre se puede más; como que lo importante es llegar a una meta y siempre intentar, y pues ganar también el estatal que no lo he ganado”, concluyó.

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