Rafa Márquez despeja la gran duda de México: Gilberto Mora estará disponible contra Estados Unidos

El técnico mexicano también aclaró no sentir ansiedad por conseguir su primer triunfo y volvió a defender la construcción de un proyecto a largo plazo

La duda que acompañó a la Selección Mexicana durante prácticamente toda la semana quedó despejada este viernes antes de enfrentar a Estados Unidos. Rafael Márquez confirmó que Gilberto Mora se recuperó de las molestias en el tobillo y estará disponible para el partido de este sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona. El mediocampista había quedado bajo observación después de sufrir un golpe frente a Colombia y posteriormente resentirse durante una práctica del Tricolor.

Mora fue uno de los protagonistas del empate 1-1 ante Colombia, primer partido de Márquez como seleccionador, al conseguir el gol mexicano. Sin embargo, durante aquel encuentro recibió una fuerte entrada en el tobillo y terminó con molestias, situación que llevó al cuerpo técnico a reservarlo contra Perú. Después volvió a resentirse durante un entrenamiento, fue sometido a estudios y su participación frente al USMNT permaneció en duda durante varios días.

Márquez aclaró que el juvenil fue sometido a estudios médicos para conocer la evolución de la zona afectada y adelantó que podrá ser considerado frente a Estados Unidos: “A Gil se le practicaron unos estudios de rutina por las molestias y está evolucionando bastante bien, por lo cual es elegible para el próximo partido”.

La recuperación del futbolista de Xolos avanzó durante los últimos días. Mora regresó al trabajo junto al resto del plantel y los estudios descartaron una lesión de consideración, por lo que Márquez podrá contemplarlo nuevamente. La incógnita ahora pasa por determinar si aparece desde el once inicial o si el cuerpo técnico administra sus minutos después de una semana marcada por el problema físico.

El partido también coloca a Márquez frente a otro tema: México todavía no gana desde que asumió como director técnico. El Tricolor empató 1-1 contra Colombia y repitió el marcador frente a Perú, por lo que el duelo ante su principal rival regional representa su tercera oportunidad para conseguir el primer triunfo de su gestión. Sin embargo, el entrenador descartó que esa estadística le genere ansiedad y volvió a colocar el desarrollo del proyecto por encima de una necesidad inmediata de resultados.

Andrés Guardado, una pieza constante junto a Rafa Márquez

Dentro de ese proyecto, Márquez volvió a destacar el trabajo de Andrés Guardado, uno de sus auxiliares y una presencia constante en las sesiones, conversaciones y toma de decisiones del cuerpo técnico mexicano. Ambos compartieron durante años la Selección como futbolistas y ahora forman parte de una estructura que también incluye a Juan Manuel Lillo y otros especialistas con experiencia internacional. Desde su presentación, Rafa señaló que pretende aprovechar esos perfiles para ampliar su propia preparación y la de quienes trabajan alrededor del equipo.

La intención no se limita al funcionamiento de la selección mayor. Márquez quiere que el conocimiento acumulado por su cuerpo técnico pueda trasladarse hacia otras áreas del fútbol mexicano, con entrenadores, especialistas y futbolistas jóvenes que reciban más herramientas antes de alcanzar el Tricolor.