Fidalgo destaca evolución del fútbol mexicano tras el Mundial 2026 y apunta a crecimiento con Rafael Márquez

El mediocampista del Real Betis ya comienza a sentir la rivalidad que existe entre México y Estados Unidos, algo que lo tiene sorprendido

Álvaro Fidalgo se rinde ante el nivel futbolístico de Gilberto Mora | Imago7

Álvaro Fidalgo considera que el fútbol mexicano dio un paso hacia adelante durante el Mundial 2026, una evolución que, desde su perspectiva, quedó reflejada tanto en el rendimiento de la Selección Mexicana como en la expectativa que generó el equipo antes de enfrentar a Inglaterra en los octavos de final. Ahora, con Rafael Márquez al frente del Tricolor, el mediocampista espera que ese crecimiento continúe.

El jugador del Real Betis recordó que la Copa del Mundo cumplió con prácticamente todas las expectativas que tenía antes del torneo, desde la convivencia dentro del grupo hasta la respuesta de la afición. “La conexión con la afición, el nivel que creo que mostró el equipo en cada uno de los partidos, porque creo que fue un nivelazo”, señaló Fidalgo en entrevista con TV Azteca

Para el mediocampista, una muestra de la evolución fue el escenario previo al duelo contra Inglaterra. “Llegamos a octavos de final contra una selección como Inglaterra y pienso que todos ahí dentro, por supuesto, pero siento que todo el país pensaba que íbamos a ganar”, explicó. Fidalgo reconoció que faltó superar esa eliminatoria, pero considera que ahora el objetivo pasa por dar ese siguiente paso bajo el mando de Márquez.

El timonel confía en el trabajo de los jóvenes | Imago7

El futbolista también encuentra continuidad entre el trabajo realizado por Javier Aguirre y las primeras ideas de Rafael Márquez. A su juicio, el nuevo seleccionador no parte desde cero porque formó parte del anterior cuerpo técnico y existen conceptos ya asimilados por los jugadores. “Rafa siempre estaba también con Javier en esa parte táctica”, explicó Fidalgo, quien ve similitudes entre el sistema utilizado ante Inglaterra y el mostrado posteriormente frente a Colombia.

Fidalgo se rinde ante Gilberto Mora y pide que lo dejen disfrutar del fútbol

Gilberto Mora fue otro de los nombres destacados por Fidalgo. El mediocampista considera que el joven de 17 años ya ha demostrado condiciones poco habituales para su edad, tanto por su rendimiento en el Mundial como por su comportamiento fuera del campo. “Es una cosa que pocas veces vi. O sea, a ver, ya la está rompiendo”, expresó sobre el juvenil mexicano.

Más allá de sus condiciones futbolísticas, Fidalgo pidió cautela alrededor de Mora y de las expectativas depositadas sobre él. “Hay veces que se nos olvida que es un niño, tiene 17 años”, señaló. Por ello, considera que debe permitírsele continuar su crecimiento sin añadir una presión innecesaria: “Hay que dejarlo tranquilo, disfruta el fútbol, juega el fútbol”. También destacó su entorno, humildad y pasión por este deporte como factores que pueden favorecer su carrera.

Álvaro Fidalgo niega regreso al América… de momento

Fidalgo también despejó las versiones sobre un posible regreso inmediato al América. El español naturalizado mexicano aseguró que la información que lo colocaba nuevamente con las Águilas durante el verano no era cierta, aunque reconoció que sí le gustaría volver algún día al club que marcó su carrera en México. “Eso de que iba a volver, por ejemplo, este verano, era mentira, totalmente”, explicó.

El mediocampista reiteró que actualmente su intención es permanecer en Europa y continuar su crecimiento con el Betis. Fidalgo considera que competir al máximo nivel también puede ayudarlo a mantener su lugar en la Selección Mexicana, además de que atraviesa una etapa personal en la que espera convertirse en padre en enero. Sobre América fue claro: “Ojalá que en algún momento sí, pero no, me queda tiempo allí”.

Álvaro Fidalgo ya tiene la nacionalidad mexicana | Imago 7

Javier Aguirre tendrá un buen papel con el Valencia

Fidalgo también se mostró convencido de que Javier Aguirre puede responder a las exigencias de su nueva etapa en España. “Le va a ir genial. Estoy seguro 100%”, señaló sobre el entrenador mexicano. El mediocampista destacó la capacidad del Vasco para manejar grupos, transmitir sus ideas y absorber parte de la presión que rodea a sus futbolistas.

Para el jugador del Betis, esa característica puede ser importante en un club como Valencia, donde existe una exigencia constante. “Sus equipos tienen mucho alma”, afirmó Fidalgo, quien además calificó a Aguirre como uno de los entrenadores más inteligentes que ha encontrado durante su carrera y destacó la forma en la que consigue que los jugadores se comprometan con su propuesta.

Fidalgo ya siente la rivalidad entre México y Estados Unidos

El próximo enfrentamiento contra Estados Unidos también representa una experiencia distinta para Fidalgo, quien reconoció que ya comenzó a percibir la dimensión de la rivalidad. “Me sorprendió, me sorprendió para bien también. Se viene muy buen partido”, señaló el seleccionado mexicano, quien considera que el encuentro puede servir para continuar el crecimiento colectivo durante el comienzo del proceso de Márquez.

Fidalgo explicó que, pese a los empates frente a Colombia y Perú, encontró aspectos positivos en ambos compromisos y recordó que contra los peruanos coincidieron futbolistas que prácticamente no habían jugado juntos. El objetivo ante Estados Unidos será seguir consolidando las ideas del nuevo cuerpo técnico, dentro de una etapa en la que el mediocampista considera que México tiene condiciones para aprovechar el impulso mostrado durante el Mundial 2026 y buscar un nuevo paso adelante.