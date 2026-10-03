Jhon Arias, el más endeudado de la Selección Colombia

El jugador llamado a asumir el rol de liderazgo y propuesta de juego se está quedando relegado en el nuevo ciclo.

Jhon Arias, con Colombia. – William Volcov, Brazil Photo Press, vía AFP.

Dentro del arranque del nuevo ciclo y las observaciones que se están haciendo sobre jugadores jóvenes de la Selección Colombia, es normal que haya un espacio tolerante para los que recién se están sumando al proyecto. Los chicos que están recibiendo una oportunidad navegan en medio de los nervios y la ansiedad normales por cumplir con un papel que puede determinar su futuro en el fútbol. Sin embargo, hay otros a los que no les cabe ese beneficio.

El jugador que más ha quedado en evidencia durante los partidos amistosos frente a México y Paraguay es Jhon Arias. Su figura ha tomado una especial relevancia durante los últimos años, jugando en una posición que no es habitual para él. Se esperaba que, ante el retiro de James Rodríguez del combinado Tricolor, fuera él quien asumiera el rol de liderazgo y construcción de juego, aspectos en los que está endeudado.

En lo que tiene que ver con la parte actitudinal, se está aguardando por un jugador que sea capaz de animar al equipo para tomar el control del partido y contagiar ganas, que es la exigencia mínima de cualquier equipo. Al jugador de Palmeiras no se le ve tomando la vocería y dando indicaciones que lleven al grupo a mejorar en los momentos en los que el partido adormece.

No obstante, para hacer lo anterior, primero hay que jugar bien. Ese segundo rubro también está pendiente para Arias por cosas en las que antes no fallaba tanto y hoy parecen haberlo devuelto varios escalones en su evolución como futbolista. Se le ha visto errático en la entrega de la pelota y buscando constantemente pases hacia atrás que terminan dejando hundida a toda la escuadra.

Los planes que ha montado Néstor Lorenzo para el par de duelos lo han tenido a él con la posibilidad de moverse con mucha libertad por delante de los centrocampistas recuperadores, situación que es acostumbrada para él en su club y era carente en la Selección hasta hace unos meses. Es complicado ubicar la razón concreta, pero se siente que la responsabilidad lo está superando.

Lo más grave para el chocoano es que esas tareas podrían estar quedando en manos de otros. El más cercano hoy a recibir la opción si Arias no despierta es Gustavo Puerta, quien se ha mostrado más participativo en su juego propositivo y enérgico en cuanto a actitud. También está Yáser Asprilla, que es muy joven y viene tomando más protagonismo. Se habla mucho del tren de las oportunidades y que solamente pasa una vez.

Lo expuesto acá tampoco es que sea una sentencia definitiva. Jhon Arias tiene todavía oportunidades para demostrar que sí está a la altura del reto propuesto, arrancando con el siguiente juego frente a Perú. Además, se entiende que esta convocatoria no tuvo a varios futbolistas con lo que se sienta probablemente más cómodo y seguro. Tendrá que mejorar pronto para ser uno de los líderes del barco en cuanto inicie la competencia oficial.

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