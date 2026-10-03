Jesús Gallardo busca trasladar a compañeros más jóvenes el deseo de vencer a Estados Unidos por la rivalidad que existe

Mateo Chávez aseguró que no siente presión por ser parte de la camada de futbolistas que forman parte del cambio generacional del equipo y considera que se siente muy bendecido

Jesús Gallardo busca aportar su experiencia a los juveniles de México | Imago7

Jesús Gallardo conoce lo que representa enfrentar a Estados Unidos con la camiseta de la Selección Mexicana y ahora, como uno de los jugadores con mayor recorrido dentro del grupo, intenta transmitir esa responsabilidad a las nuevas generaciones. El lateral considera que el conjunto estadounidense continúa como el principal rival del Tricolor y que este tipo de partidos siempre deben afrontarse con la intención de ganar.

Previo al amistoso ante el conjunto de las Barras y las Estrellas, Gallardo reconoció que la rivalidad mantiene un significado especial pese al carácter de preparación del encuentro. “Sabemos que es el rival número uno de México, obviamente, históricamente. Entonces, nada, hay que estar tranquilos y salir a ganar. La rivalidad siempre está y queremos ganar siempre”, señaló.

El jugador mexicano insistió en que los jóvenes que afrontarán por primera vez este duelo deben entender lo que existe alrededor del enfrentamiento, aunque también puso énfasis en continuar con el desarrollo del proyecto encabezado por Rafael Márquez. “Lo importante es salir a ganar, tratar de seguir mejorando y haciendo bien lo que nos pide Rafa”, explicó Gallardo, quien considera que un primer triunfo dentro de esta etapa también ayudaría al ánimo del grupo.

Gallardo trata de dar el ejemplo a sus compañeros más jóvenes en Selección

Con varios años dentro del Tricolor, Gallardo ha asumido una posición distinta dentro del vestidor. El futbolista entiende que ahora también tiene la responsabilidad de acompañar a quienes comienzan su camino con la Selección Mayor, más allá de competir por un lugar dentro del once. “Siempre trato de dar mi 100% y tratar de aportar mi granito de arena, lo poco o mucha experiencia que tengo”, expresó.

El lateral destacó la naturalidad con la que los nuevos elementos se han incorporado al combinado nacional. “Los jóvenes vienen haciendo las cosas muy bien y creo que parece que juegan en el patio de su casa”, comentó. El lateral aseguró que su manera de transmitir experiencia pasa principalmente por el comportamiento diario: “Tratar de dar el ejemplo en el entrenamiento, en los partidos”.

Jesús Gallardo no ve ningún problema en el posible retiro de Alexis Vega con México

Gallardo también fue cuestionado sobre las declaraciones de Alexis Vega respecto a la posibilidad de poner fin a su etapa con la Selección Mexicana. Ambos coinciden a nivel de clubes y el defensor dejó claro que respetaría una eventual decisión de su compañero, al considerar que se trata de una determinación personal que debe analizarse junto con su entorno cercano.

“Para mí Alexis es un gran jugador, un excelente ser humano”, señaló. Gallardo recordó que Vega reconoció haber hablado del tema con su familia y su esposa antes de plantear públicamente esa posibilidad. “Si se piensa retirar, creo que él lo meditó, lo asimiló. Son cosas que a lo mejor ocurren, pasan en la cabeza de un jugador y si es su decisión está bien, no le veo ningún problema”, afirmó.

Vega fue de los que sumó pocos minutos en el Mundial

Mateo Chávez, sin presión por el cambio generacional en México

Mateo Chávez forma parte precisamente de esa camada que intenta ganar espacio dentro de la Selección Mexicana. Sin embargo, el lateral no considera que el cambio generacional deba interpretarse como una carga para los futbolistas jóvenes, sino como una oportunidad para demostrar que pueden formar parte del proceso durante los próximos años.

“No creo que sea un peso. Yo creo que es normal con estos cambios que pasan por la edad de los compañeros, que ahora nosotros tenemos que levantar la mano, pero no es una presión”, explicó Chávez. El jugador señaló que todavía quedan cuatro años para el próximo Mundial y que estar convocado ahora no representa ninguna garantía: “Todavía no significa nada y lo importante es cómo vamos a llegar a ese momento”.

Chávez también destacó que su experiencia en Europa le permitió crecer tanto dentro como fuera del terreno de juego. El lateral considera que ha mejorado físicamente, incrementó su confianza y ahora toma mejores decisiones, elementos que intenta trasladar cada vez que vuelve a trabajar con la Selección Mexicana.

Rafa Márquez ha influido en el estilo de juego de Mateo Chávez

Uno de los nombres que Chávez identifica directamente en su evolución reciente es Rafael Márquez. El futbolista explicó que el nuevo seleccionador mexicano ha insistido especialmente en mejorar la salida desde el fondo, la tranquilidad con la pelota y la capacidad de encontrar ventajas antes de desprenderse del balón.

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“Sobre todo con el balón es lo que más he aprendido: las distancias, las alturas y todo eso me ha ayudado mucho”, aseguró. Chávez considera que esos conceptos ya comenzaron a reflejarse en el funcionamiento colectivo: “Ofensivamente me ha aportado mucho y, sobre todo a los centrales, creo que se ha notado en estos dos partidos. Hemos tenido muy buena salida de balón desde atrás”.

La influencia de Márquez se suma al crecimiento que Chávez experimenta en Europa y al papel que Gallardo intenta cumplir como referente de los jugadores más jóvenes. México llegará así al duelo ante Estados Unidos con una mezcla de experiencia y renovación, pero con un mensaje que Gallardo considera innegociable frente al rival histórico: competir, mantener la evolución del nuevo proceso y buscar la victoria.