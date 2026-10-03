Deportivo Cali vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Cali y Alianza FC por la fecha 13 del FPC.

Deportivo Cali vs Alianza, en vivo | Claro Sports

Se abre el telón de una nueva jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Deportivo Cali recibe en su casa, el estadio ubicado en Palmaseca a Alianza FC. Un juego que enfrenta a dos equipos con realidades completamente diferentes. Los ‘azucareros’ buscan meterse de lleno en los cuadrangulares semifinales. Mientras que, los costeños tratan de establecerse en la zona media de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Alianza y dónde ver en vivo hoy 2 de octubre de 2026?

El partido válido por la decimotercera jornada del Fútbol Profesional Colombiano que se llevará a cabo en el Estadio Deportivo Cali, dará inicio a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la noche.

Alineaciones Cali vs Alianza: así salen a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026 II

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Gustavo Cuéllar; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Eduard Bello y Juan Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Gustavo Cuéllar; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Eduard Bello y Juan Dinenno. Alianza: Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Kevin Moreno, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo, Déinner Quiñones; Jesús Muñoz y Cristian Vergara. DT: Flabio Torres.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de Liga BetPlay 2026?

El favorito para quedarse con la victoria en la fecha 13 de la fase del todos contra todos del segundo semestres del Fútbol Profesional Colombiano es el Deportivo Cali. Los locales gozan de un muy buen presente y viene de cuatro victorias consecutivas.

Por otro lado, Alianza FC busca salir de la zona baja de la tabla de posiciones. Actualmente son decimoquintos de la clasificación y de ganar meterse de lleno a la lucha por el octavo lugar.

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