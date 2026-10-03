Yáser Asprilla y Matías Orozco, las luces de esperanza en la Selección Colombia

Yáser Asprilla y Matías Orozco fueron los más destacados de la Selección Colombia en la derrota ante Paraguay.

Yáser Asprilla | ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Poco y nada dejó la derrota de la Selección Colombia ante Paraguay. El director técnico probó un nuevo esquema táctico con tres defensores centrales y dos carrileros, pero el resultado no fue para nada bueno. Más allá de la derrota y la floja presentación, Yáser Asprilla y Matías Orozco son la luz de esperanza.

Ni Jhon Arias y mucho menos Richard Ríos se han hecho cargo del rol de experiencia y liderazgo futbolística de esta era post Mundial 2026. Con los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, la Selección Colombia ha quedado sin sus dos jugadores de mejor técnica.

Justamente, desde esas situaciones parte la necesidad de nueva sangre y aires en el equipo amarillo, azul y rojo. En esa renovación volvió a aparecer el nombre de Yáser Asprilla, quien después de lo hecho ante Paraguay parece ser el verdadero heredero del ’10’.

La renovación de Colombia va de la mano de Yasér Asprilla y Matías Orozco

Yáser Asprilla fue titular y disputó la totalidad del partido entre Colombia y Paraguay. Tres remates, 39 de 43 pases acertados, dos pases claves, 100 % de efectividad en sus pases largos, tres de seis regates completados y dos recuperaciones. fueron los datos del número 22.

El actual jugador del Girona de España fue el único quien, durante los 90 minutos, intentó siempre ir hacía adelante desde lo colectivo o lo individual. De hecho, es gracias a su talento que llegaron las opciones más claras de gol para la Selección Colombia.

Ahora bien, junto a Yáser Asprilla surgió un nombre bastante interesante. Pese a los pocos minutos que disputó, Matías Orozco demostró el hambre y actitud propositiva de un joven futbolista por portar la camiseta de su país. Fueron casi 20 minutos en cancha, pero fue tiempo suficiente para evidenciar que ahí está el verdadero socio de Gustavo Puerta.

En nada más ese periodo de tiempo que estuvo dentro del campo de juego, el volante surgido en el Deportivo Cali dejo números interesantes. Un remate, 10 de 11 pases acertados, dos pases en el último tercio, 19 toques de balón y una intercepción. Actitud, dinámica, movilidad y mucho amor propio.

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