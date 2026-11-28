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Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX llegan a su definición y América y Monterrey se preparan para disputar el boleto a las semifinales. Tras el empate sin goles en el partido de ida, las Águilas recibirán a Rayados en el Estadio Azteca con la ventaja de poder avanzar con cualquier empate gracias a su posición en la tabla. Sin embargo, el equipo de Guillermo Almada genera dudas por su falta de contundencia. ¿Debe América salir a buscar la victoria o aprovechar el criterio de desempate?

Por su parte, Toluca visitará al Atlas en el Estadio Jalisco con una ventaja de 2-0, conseguida gracias al doblete de Helinho en el encuentro de ida. Los dirigidos por Antonio Mohamed buscarán sellar su clasificación a semifinales y continuar en la pelea por el campeonato, mientras que los Rojinegros intentarán remontar la eliminatoria ante su afición. ¿Podrá el Atlas revertir el marcador o los Diablos Rojos darán otro paso rumbo al título?

Además, analizaremos el futuro de Álvaro Fidalgo, quien podría cambiar de equipo durante el mercado de fichajes de invierno. De acuerdo con reportes de la prensa española, el mediocampista del Real Betis figura entre las alternativas del Valencia de Javier Aguirre, ante la necesidad de reforzar su plantilla. ¿Sería una oportunidad para que el futbolista mexicano recupere minutos en España? Sigue Jugando Claro en vivo a través de Claro Sports, con toda la información, el análisis y el debate sobre la Liguilla del Apertura 2026 y la actualidad de los mexicanos en Europa.