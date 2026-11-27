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¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es un servicio de suscripción disponible a través del canal oficial de Claro Sports en YouTube. Por un costo de 59 pesos mexicanos al mes, los aficionados pueden acceder a contenidos exclusivos y transmisiones deportivas sin interrupciones publicitarias.

La programación incluye partidos de la selección mexicana, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, además del seguimiento de los futbolistas mexicanos en Europa, como Armando ‘Hormiga’ González con el Olympiacos en la Superliga y la Copa de Grecia, así como Santiago Gimenez con el Porto en la Liga de Portugal.

Para activar la membresía, es necesario ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube, seleccionar el botón ‘Unirse’ y completar el proceso de pago. Se recomienda contratar el servicio desde un navegador web, debido a que las compras realizadas mediante dispositivos iOS pueden generar cargos adicionales. Asimismo, algunos eventos están disponibles bajo la modalidad de Pay Per View (PPV), por 14.50 pesos mexicanos, mediante Claro Video y la aplicación de Claro Sports para Smart TV.