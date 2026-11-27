Hormiga González en vivo: transmisión del Aris vs Olympiacos en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 12
Armando ‘Hormiga’ González y el Olympiacos visitan al Aris en la jornada 12 de la Superliga de Grecia, con el objetivo de acercarse al liderato y dejar atrás la derrota ante el Milan
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Últimos resultados del Aris vs Olympiacos en la Liga de Grecia
Los antecedentes recientes entre ambos conjuntos favorecen al equipo de la Hormiga González, que registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos ante el Aris en la Superliga de Grecia.
Sin embargo, el Olympiacos no consigue una victoria en sus últimas dos visitas al conjunto de Salónica. Su enfrentamiento más reciente terminó con un empate sin goles en diciembre de 2025, mientras que en septiembre de 2024 el Aris se impuso por 2-1.
14 de diciembre de 2025 | Aris 0-0 Olympiacos
1 de noviembre de 2025 | Olympiacos 2-1 Aris
11 de enero de 2025 | Olympiacos 2-1 Aris
21 de septiembre de 2024 | Aris 2-1 Olympiacos
24 de abril de 2024 | Aris 1-1 Olympiacos
Horario y dónde ver Aris vs Olympiacos hoy 29 de noviembre en la jornada 12 de la Liga de Grecia
El encuentro entre el Aris y el Olympiacos se disputará este domingo 29 de noviembre en el Estadio Kleanthis Vikelidis, ubicado en Salónica, Grecia. El silbatazo inicial está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México.
La afición mexicana podrá seguir las acciones de Armando González a través de la señal de Claro Sports, Claro Sports Premium en YouTube y clarosports.com, donde también podrá consultar el resultado, los goles y las incidencias del compromiso.
¿Cuándo se juega? Domingo 29 de noviembre de 2026.
¿A qué hora? 11:00 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde se juega? Estadio Kleanthis Vikelidis.
¿Dónde ver en vivo? Claro Sports, Claro Sports Premium en YouTube y clarosports.com.
¡Bienvenidos a la transmisión del Arus vs Olympiacos, jornada 12 de la Superliga de Grecia!
Armando ‘Hormiga’ González regresa a la actividad en la Superliga de Grecia este domingo 29 de noviembre, cuando el Olympiacos visite al Aris de Salónica en la jornada 12 de la temporada 2026-2027. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil ocupa la segunda posición de la clasificación con 26 puntos, cuatro menos que el líder Panathinaikos, mientras que su rival se encuentra en el quinto puesto con 22 unidades y llega con dos victorias consecutivas ante Panetolikos y Asteras Tripolis.
El Olympiacos buscará dejar atrás la derrota por 2-4 ante el Milan en la Europa League, encuentro en el que el delantero mexicano disputó 67 minutos como titular. Por su parte, la Hormiga González intentará marcar por tercera jornada consecutiva en el campeonato griego, luego de sus anotaciones frente al PAOK y al Iraklis. El exfutbolista de las Chivas acumula siete goles en todas las competiciones desde su llegada al futbol europeo.