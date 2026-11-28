Millonarios vs América de Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3 de los cuadrangulares
Todos los detalles de lo que suceda en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, están en Claro Sports.
Calienta América de Cali
El elenco caleño también hace el respectivo reconocimiento de campo para enfrentar a Millonarios esta noche en Bogotá.
Calentamiento de Millonarios
Los futbolistas de Millonarios hacen el reconocimiento del campo de juego en El Campín. Calientan todos los jugadores de Alberto Gamero. Ya se viene el juego.
Así luce El Campín
Poco a poco se van llenando las tribunas de El Campín, para el duelo de esta noche entre Millonarios y América de Cali.
Así llegaba América a El Campín
Así arribó el conjunto caleño al máximo escenario de los capitalinos para el encare de la fecha 3 de los cuadrangulares.
A 40 minutos para que ruede el balón en El Campín
11 titular de América de Cali
Así forman los ‘Diablos Rojos’ para el partido de este sábado, por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.
Así llegaba Millonarios a El Campín
Así arribó Millonarios sobre la Carrera 30 al Estadio El Campín para su duelo ante América de Cali, por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.
11 titular de Millonarios
Historial: Millonarios vs. América de Cali
En el historial la situación se encuentra de la siguiente manera:
Victorias de Millonarios: 107.
Empates: 79.
Victorias de América de Cali: 85.
Camerino listo del cuadro local
Así luce el camerino de Millonarios para lo que será el encare de este partido, por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.
Previa
A 1 hora y 40 minutos para que ruede el balón en El Campín.
¿A qué hora juega Millonarios vs. América de Cali y dónde ver en vivo hoy, 27 de noviembre del 2026?
La pelota en el Estadio Nemesio Camacho El Campín estará rodando a partir de las 08:40 de la noche. Dicho compromiso se puede ver a través de la pantalla de Win + Fútbol.
Alineaciones de Millonarios y América: así salen a la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II
Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero; Mateo García, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.
América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Cristian Tovar, Dany Rosero, Ómar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzman, Edson Tortolero y Tomás Ángel.