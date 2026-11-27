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¿Qué es Claro Sports Premium en Youtube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es un servicio de suscripción con un costo de 59 pesos mexicanos al mes, disponible mediante la membresía del canal oficial de Claro Sports en YouTube. Esta modalidad permite acceder a transmisiones deportivas y contenidos exclusivos sin interrupciones publicitarias.

Entre los contenidos disponibles se encuentran partidos de la UEFA Europa League, la UEFA Conference League y los encuentros de futbolistas mexicanos en Europa, como Santiago Gimenez con el Porto y Armando ‘Hormiga’ González con el Olympiacos, tanto en sus respectivos campeonatos de liga como en las competiciones de copa.

Para activar Claro Sports Premium, es necesario ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube, seleccionar el botón ‘Unirse’ y completar el proceso de suscripción. Se recomienda realizar la contratación desde un navegador web, debido a que los dispositivos iOS pueden aplicar cargos adicionales. Asimismo, algunos eventos están disponibles bajo la modalidad de Pay Per View (PPV), por 14.50 pesos mexicanos por evento, mediante Claro Video y la aplicación de Claro Sports para Smart TV.