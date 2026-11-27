Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Porto vs Sporting en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 12
Santiago Gimenez y el Porto reciben al Sporting de Lisboa en la jornada 12 de la Liga de Portugal 2026. Consulta el horario y sigue la transmisión en vivo por Claro Sports Premium
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Últimos resultados del Porto vs Sporting en la Liga de Portugal
La rivalidad entre Porto y Sporting de Lisboa ha dejado encuentros con poca diferencia en el marcador durante sus enfrentamientos recientes. El balance de sus últimos cinco compromisos oficiales es de tres empates y una victoria por equipo, tanto en la Liga de Portugal como en la Copa de Portugal.
El antecedente más reciente en el campeonato de liga terminó con un empate 1-1 en febrero de 2026. Sin embargo, el Porto no ha conseguido derrotar al Sporting en sus últimos tres enfrentamientos oficiales, por lo que el equipo de Santiago Gimenez tendrá la oportunidad de terminar con dicha racha ante su afición.
22 de abril de 2026 | Porto 0-0 Sporting | Copa de Portugal.
3 de marzo de 2026 | Sporting 1-0 Porto | Copa de Portugal.
9 de febrero de 2026 | Porto 1-1 Sporting | Liga de Portugal.
30 de agosto de 2025 | Sporting 1-2 Porto | Liga de Portugal.
7 de febrero de 2025 | Porto 1-1 Sporting | Liga de Portugal.
Horario y dónde ver Porto vs Sporting hoy 29 de noviembre en la jornada 12 de la Liga de Portugal 2026
El partido entre Porto y Sporting de Lisboa se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026 a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio do Dragao. Los Dragones buscarán mantener su paso perfecto en el campeonato portugués ante uno de sus principales rivales en la lucha por el título.
La afición mexicana podrá disfrutar de la transmisión en vivo a través de Claro Sports Premium, mediante la membresía de nuestro canal oficial de YouTube. Además, en clarosports.com podrás consultar el minuto a minuto, las alineaciones, los goles, el resultado y todos los detalles de la participación de Santiago Gimenez.
Partido: FC Porto vs Sporting CP.
Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026.
Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio do Dragao.
Transmisión en vivo: Claro Sports Premium en YouTube.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Porto vs Sporting, jornada 12 de la Liga de Portugal!
Santiago Gimenez y el Porto afrontan una de las pruebas más importantes de la temporada este domingo 29 de noviembre, cuando reciban al Sporting de Lisboa en el Estadio do Dragao, como parte de la jornada 12 de la Liga de Portugal 2026-2027. El conjunto dirigido por Francesco Farioli marcha como líder del campeonato con 33 puntos, producto de 11 victorias consecutivas, mientras que los Leones ocupan la tercera posición con 24 unidades.
El delantero mexicano llega a este compromiso tras ser titular en la victoria del Porto por 1-0 sobre el Feyenoord en la Champions League, encuentro en el que disputó 60 minutos y tuvo oportunidades para marcar ante su exequipo. Por su parte, el Sporting viene de derrotar por 1-0 al Moreirense en su último compromiso de liga, gracias a una anotación del colombiano Luis Javier Suárez, y buscará recortar distancias respecto al liderato.