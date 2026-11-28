Después de casi 100 minutos, Millonarios y América de Cali empataron sin goles en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Viernes de Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios hizo las veces de local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para recibir al América de Cali. Después de casi 100 minutos, bogotanos y caleños no pudieron pasar del empate en la capital de la república. Estas fueron las claves de la igualdad en Bogotá.

Más lucha que fútbol en El Campín

El terreno de juego del Estadio Nemesio Camacho El Campín vio más una batalla campal que un juego de fútbol. La rivalidad entre Millonarios y América de Cali se traslado al campo en cuestión a la euforia que se vive en la tribunas. Tanto así que el juego terminó con 20 futbolistas dentro del rectángulo de juego.

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Rodrigo Contreras se fue expulsado al finalizar la primera mitad por doble amarilla. Y, cuando parecía que el ‘escarlata’ iba a poder aprovechar la superioridad numérica, Dany Rosero cambió los planes. El defensa central también vió la segunda la tarjeta amarilla y dejó iguala la situación en el verde césped.

Batalla campal en el mediocampo

Poco y nada de emoción se vivió entre ‘embajadores’ y ‘diablos rojos’. Contadas con una mano fueron las opciones de gol que hubo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin su goleador y mejor jugador, el juego ofensivo de Millonarios bajo exponencialmente. Mientras que, el América de Cali intentó atacar con velocidad y juego de bandas, pero siempre falta el centavo para el peso.

Una vez más se notó la falta de una referencia de área en el equipo de la capital del Valle del Cauca. Alberto Gamero no le encontró la vuelta al partido y David González tampoco. Las variantes realmente no dieron el resultado deseado y hasta Yani Quintero se fue expulsado en el último minuto del partido.

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