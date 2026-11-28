Auténticos Tigres 0-7 Borregos de Monterrey, en vivo: ¡Fernando Sarabia pone al frente al Tec!
El Clásico Regio Estudiantil define por quinta temporada consecutiva al campeón de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA
¡Chaib vuelve a castigar a la defensiva de Borregos!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 1:17 | Ahora, el corredor de Auténticos Tigres explota por el centro de la línea para conseguir un acarreo de 17 yardas y una nueva primera oportunidad. Los felinos encuentran la fórmula para avanzar con su juego terrestre.
¡Gran acarreo de Jorge Luis Chaib!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 2:45 | El corredor de Auténticos Tigres encuentra espacio por el costado izquierdo y consigue una ganancia de 20 yardas para mover las cadenas. Los felinos comienzan a generar peligro en busca de igualar el marcador.
¡TOUCHDOWN DE BORREGOS MONTERREY!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 3:19 | Fernando Sarabia hace personal la jugada y se escapa por el costado derecho con un acarreo de nueve yardas hasta las diagonales. El mariscal de campo para abrir el marcador en la gran final de la ONEFA 2026.
¡Borregos Monterrey convierte en cuarta oportunidad!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 4:07 | Los Borregos se la juegan y consiguen las pulgadas que necesitaban para mover las cadenas, por lo que mantienen viva su serie ofensiva en busca de los primeros puntos del encuentro.
¡Sarabia se queda a pulgadas de mover las cadenas!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 5:00 | El mariscal de campo de Borregos Monterrey intenta conseguir la yarda que necesita mediante un quarterback sneak, pero la defensiva de Auténticos Tigres cierra los espacios y parece detenerlo justo antes de alcanzar la primera oportunidad.
¡Borregos Monterrey apuesta por el ataque terrestre!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 6:33 | Fernando Sarabia confía en Rocco Villarreal para avanzar por tierra y aprovechar la favorable posición de campo del Tec en busca de abrir el marcador, dos buenos acarreos espalda con espalda.
¡Gran posición de campo para Borregos Monterrey!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 7:21 | Una mala patada de despeje de Auténticos Tigres le permite al conjunto del Tecnológico de Monterrey iniciar su siguiente serie ofensiva en una ubicación inmejorable para buscar los primeros puntos de la gran final.
¡Tres y fuera para Auténticos Tigres!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 8:03 | La defensiva de Borregos Monterrey vuelve a contener a la ofensiva de los felinos, que no consigue mover las cadenas y tendrá que devolverle la posesión del ovoide al conjunto del Tecnológico de Monterrey.
¡La defensiva de Auténticos Tigres responde!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 10:03 | Fernando Sarabia buscaba conectar un pase en tercera oportunidad, pero la línea defensiva de los felinos desvía el ovoide para provocar el envío incompleto y dejar a Borregos Monterrey en cuarta oportunidad.
¡Fernando Sarabia conecta con Palacios!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 11:21 | El mariscal de campo de Borregos Monterrey encuentra a su receptor para una ganancia de ocho yardas y acerca a los lanudos a una nueva primera oportunidad.
¡La defensiva de Borregos Monterrey impone condiciones!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 12:17 | Los lanudos frenan el avance de los Auténticos Tigres y los obligan a despejar el ovoide en cuarta oportunidad, por lo que el Tec tendrá su primera serie ofensiva del encuentro.
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 13:01 | Cristian Espinoza consigue una recepción de seis yardas para mover las cadenas y mantener con vida la serie ofensiva en los primeros minutos de la gran final de la ONEFA 2026.
¡Arrancan las acciones en el Estadio Gaspar Mass!
Auténticos Tigres 0-0 Borregos MTY | 1er Q | 15:00 | Los Auténticos Tigres y los Borregos Monterrey ponen en marcha la gran final de la ONEFA 2026. Los felinos buscan conquistar el bicampeonato ante su afición, mientras que los lanudos intentarán recuperar el trono de la Liga Mayor en una nueva edición del Clásico Regio Estudiantil.
¡Todo listo para el arranque de la gran final de la ONEFA 2026!
Los Auténticos Tigres y los Borregos Monterrey ya se encuentran sobre el emparrillado del Estadio Gaspar Mass, a escasos minutos del kickoff que pondrá en marcha una nueva edición del Clásico Regio Estudiantil, con el campeonato de la Liga Mayor en juego.
Estadísticas de ambos equipos en la temporada regular de la ONEFA 2026
Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey
Posición: 1° | 2°
Victorias: 9 | 8
Derrotas: 0 | 1
Puntos a favor: 343 | 437
Puntos en contra: 169 | 175
Promedio de puntos anotados: 38.1 | 48.6
Promedio de puntos recibidos: 18.8 | 19.4
Diferencia de puntos: +174 | +262
Antecedentes y últimos 10 resultados de Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey
El Clásico Regio Estudiantil es una de las rivalidades con mayor tradición en el futbol americano universitario de México. Borregos Monterrey domina el historial con 58 victorias, frente a 36 triunfos de los Auténticos Tigres y tres empates en 97 enfrentamientos. El compromiso de este viernes representará la edición número 98 de la serie y la novena ocasión en la que ambas instituciones disputen una final de la ONEFA.
El Tec conquistó las primeras siete finales que disputó frente a los universitarios, pero la UANL rompió esa hegemonía en 2025, cuando se impuso 33-30 en territorio de los lanudos. Las últimas cuatro finales entre ambos programas se definieron por cuatro puntos de diferencia o menos, mientras que los felinos acumulan dos victorias consecutivas sobre su máximo rival.
¿Horario y dónde ver la final de la ONEFA 2026? Auténticos Tigres vs Borregos de Monterrey
La gran final de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 se disputará este viernes 27 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Gaspar Mass, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León tendrá la oportunidad de conseguir el bicampeonato frente a su afición.
El encuentro marcará la quinta final consecutiva entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, además del regreso del partido por el campeonato a la casa de los felinos, después de que las últimas dos ediciones se disputaron en territorio del Tecnológico de Monterrey.
¿Quién transmite en vivo el Clásico Regio de la ONEFA hoy 27 de noviembre?
Los aficionados al futbol americano universitario podrán disfrutar del Clásico Regio Estudiantil a través del Canal 53 y del canal oficial de YouTube de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde estarán disponibles las acciones del encuentro que definirá al campeón de la Conferencia de los 14 Grandes.
Asimismo, en Claro Sports tendremos la cobertura minuto a minuto de la gran final de la ONEFA 2026, con el marcador actualizado, las anotaciones, las estadísticas y las incidencias más relevantes de cada uno de los cuatro periodos. La transmisión por radio estará disponible en ABC Deportes, a través del 92.1 FM y 660 AM.
¿Cómo llegan Auténticos Tigres y Borregos de Monterrey a la gran final de la Liga Mayor 2026?
Los Auténticos Tigres llegan al partido por el campeonato como el único equipo invicto de la competencia, con 11 victorias entre la temporada regular y los Playoffs. El conjunto dirigido por Juan Antonio Zamora terminó como líder de la clasificación, superó 52-29 a Borregos Guadalajara en los cuartos de final y derrotó 28-18 a Borregos Puebla en las semifinales.
Por su parte, Borregos Monterrey cerró la fase regular con ocho triunfos y una derrota, precisamente ante los universitarios. Los dirigidos por Carlos Altamirano consiguieron su boleto a la final después de vencer 41-10 a Borregos CEM y 41-16 a Pumas CU, con lo que mantienen viva la posibilidad de recuperar el campeonato que perdieron en 2025.
El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al pasado 3 de noviembre, cuando Auténticos Tigres se impuso 34-31 en series extras, resultado que encaminó a los felinos hacia el liderato de la Conferencia de los 14 Grandes.
¿Qué equipos tienen más títulos de la ONEFA?
Desde la fundación de la ONEFA en 1978, Borregos Monterrey encabeza el palmarés de la Liga Mayor con 14 campeonatos, tres de ellos conquistados de manera consecutiva entre 2022 y 2024. Por su parte, Auténticos Tigres cuenta con siete coronas y buscará sumar la octava este viernes.
Si se consideran los campeonatos anteriores a la creación del organismo, el Tecnológico de Monterrey acumula 18 títulos. Por otro lado, la Universidad Nacional cuenta con 22 campeonatos obtenidos durante la etapa previa a la ONEFA, una muestra de su tradición dentro del futbol americano estudiantil de México.
Auténticos Tigres vs Borregos de Monterrey, en vivo
El fútbol americano universitario de México conocerá a su nuevo campeón este viernes 27 de noviembre, cuando los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) reciban a los Borregos Monterrey en la gran final de los Playoffs de la ONEFA 2026. El Estadio Gaspar Mass será el escenario de una nueva edición del Clásico Regio Estudiantil, en la que los felinos buscarán defender su corona frente a su máximo rival.
Por quinta temporada consecutiva, las dos instituciones regiomontanas disputarán el campeonato de la Conferencia de los 14 Grandes. Los universitarios llegan con una temporada perfecta de 11 victorias, mientras que los representantes del Tecnológico de Monterrey registran 10 triunfos y una derrota. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto de la final, con el resultado, las anotaciones, las estadísticas y las mejores acciones del encuentro.