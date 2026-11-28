Antecedentes y últimos 10 resultados de Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey

El Clásico Regio Estudiantil es una de las rivalidades con mayor tradición en el futbol americano universitario de México. Borregos Monterrey domina el historial con 58 victorias, frente a 36 triunfos de los Auténticos Tigres y tres empates en 97 enfrentamientos. El compromiso de este viernes representará la edición número 98 de la serie y la novena ocasión en la que ambas instituciones disputen una final de la ONEFA.

El Tec conquistó las primeras siete finales que disputó frente a los universitarios, pero la UANL rompió esa hegemonía en 2025, cuando se impuso 33-30 en territorio de los lanudos. Las últimas cuatro finales entre ambos programas se definieron por cuatro puntos de diferencia o menos, mientras que los felinos acumulan dos victorias consecutivas sobre su máximo rival.