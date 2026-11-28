La Copa Mundial Femenil de Brasil 2027 contará con 32 selecciones, de las cuales tres conseguirán su boleto mediante el repechaje intercontinental

Selecciones clasificadas al Mundial 2027 Femenil | FIFA

El proceso de clasificación rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027 entra en su recta final con la definición de los boletos correspondientes a las distintas confederaciones. La próxima edición del torneo contará con la participación de 32 selecciones, entre ellas el conjunto brasileño, que tiene asegurada su presencia en la competencia por su condición de anfitrión.

En el caso de la Concacaf, el Campeonato W determinará qué selecciones representarán a la región en la Copa del Mundo y cuáles tendrán la oportunidad de disputar los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. México se encuentra entre los equipos que buscan su clasificación a ambas competencias luego de una larga ausencia en el ámbito internacional.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial Femenil Brasil 2027?

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La Copa Mundial Femenil de Brasil 2027 contará con 32 selecciones pertenecientes a las seis confederaciones afiliadas a la FIFA, con lo que se mantendrá el formato de participación que se implementó en Australia y Nueva Zelanda 2023.

Del total de participantes, 29 conseguirán su clasificación mediante las plazas asignadas a cada confederación, incluida Brasil como anfitriona, mientras que los tres boletos restantes se definirán a través de un torneo de repechaje intercontinental organizado por la FIFA.

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial Femenil 2027?

Hasta el momento, 20 selecciones tienen asegurada su participación en la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027. Asia y África ya definieron a sus representantes con boleto directo, mientras que otras confederaciones todavía tienen plazas por distribuir.

Estas son las selecciones que han conseguido su clasificación:

Anfitrión: Brasil.

Brasil. AFC (Asia): Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Filipinas.

Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Filipinas. CAF (África): Argelia, Camerún, Malaui y Marruecos.

Argelia, Camerún, Malaui y Marruecos. Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): Jamaica y Estados Unidos.

Jamaica y Estados Unidos. Conmebol (Sudamérica): Argentina y Colombia.

Argentina y Colombia. OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. UEFA (Europa): Dinamarca, Francia, Alemania y España

¿Cuántos boletos tiene cada federación para el Mundial Femenil 2027?

La FIFA estableció la distribución de los 32 lugares para la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027 entre las seis confederaciones. La UEFA dispone del mayor número de boletos directos con 11, seguida por la AFC con seis, mientras que la CAF y la Concacaf cuentan con cuatro cada una.

En el caso de la Conmebol, Brasil ocupa una de las tres plazas directas asignadas a la confederación por su condición de anfitrión. Por lo tanto, los demás representativos sudamericanos disputan dos boletos directos y dos lugares en el repechaje intercontinental.

Confederación Boletos directos Lugares en el repechaje AFC (Asia) 6 2 CAF (África) 4 2 Concacaf 4 2 Conmebol (Sudamérica) 3 (incluye a Brasil) 2 OFC (Oceanía) 1 1 UEFA (Europa) 11 1 Total 29 10

¿Cómo se juega el repechaje mundialista, cuándo y cuántas selecciones participan?

El repechaje intercontinental será la última instancia del proceso de clasificación rumbo a Brasil 2027. La competencia reunirá a diez selecciones de las seis confederaciones, que disputarán los tres boletos restantes mediante un formato dividido en dos fases.

Primera fase, noviembre y diciembre de 2026: En esta etapa participarán seis selecciones: dos de Asia, dos de África, una de Oceanía y una de Sudamérica. La distribución de los enfrentamientos se determinará tomando como referencia la Clasificación Mundial Femenina de la FIFA. Los encuentros se disputarán en una misma sede y solamente dos selecciones conseguirán avanzar a la siguiente instancia.

Segunda fase, febrero de 2027: Los dos equipos que superen la fase anterior se incorporarán a los dos representantes de la Concacaf, uno de la UEFA y otro de la Conmebol, que tienen garantizado su acceso a esta instancia.

Las seis selecciones serán distribuidas en tres eliminatorias a partido único. El ganador de cada enfrentamiento obtendrá su clasificación al Mundial Femenil de Brasil 2027. El reglamento establece que los representativos de una misma confederación no podrán enfrentarse entre sí en esta fase.

¿La clasificación al Mundial también otorga boletos a los Juegos Olímpicos?

En el caso de la Concacaf, el Campeonato W 2026 funciona como proceso de clasificación tanto para Brasil 2027 como para el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Sin embargo, conseguir un boleto mundialista no garantiza la participación olímpica.

La competencia se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Texas y contará con la participación de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Jamaica, México y Panamá.

Las ocho selecciones comenzarán su participación en los cuartos de final. Los cuatro equipos que superen esta instancia tendrán asegurado su boleto al Mundial, mientras que los eliminados disputarán una ronda adicional para definir a los dos representantes de la Concacaf en el repechaje intercontinental.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, las dos selecciones que lleguen a la final del Campeonato W conseguirán su clasificación a Los Angeles 2028. No obstante, debido a que Estados Unidos tiene garantizada su participación olímpica por su condición de anfitrión, si el conjunto estadounidense alcanza la final, el otro boleto disponible corresponderá al tercer lugar de la competencia.

De esta manera, la selección mexicana femenil necesita superar los cuartos de final para regresar a una Copa del Mundo, mientras que deberá avanzar en el torneo para mantener sus aspiraciones de participar en los próximos Juegos Olímpicos.