Nueva temporada del Fútbol Profesional Colombiano y ya se registran expulsiones en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Carlos Ortega expulsa a Santiago Aguilar | Vizzor

La Liga BetPlay Dimayor 2026-I dejo una suma de 90 expulsados en los más de 200 partidos jugados. Una suma muy diferente a lo que se había visto en el segundo semestre del 2025 donde la tarjetas rojas habían sido protagonistas en 127 ocasiones. Una cifra récord para el Fútbol Profesional Colombiano en el pasado más reciente.

Ahora bien, para esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II la tarjeta roja promete ser toda una polémica. Pues, la Dimayor hizo oficial las nuevas reglas que se adoptarán en el Fútbol Profesional Colombiano y la que más llamó la atención fue la de ocultamiento por insultos. Norma que hace referencia a taparse la boca a la hora de dirigirse a un rival.

Será entonces cuestión de tiempo para que se evidencié si los jugadores de balompié colombiano podrán adaptarse rápidamente a las nuevas reglas. Y el nivel del arbitraje en el fútbol ‘cafetero’ fomente la fluidez del juego, el tiempo efectivo y el espectáculo en todos los rincones de Colombia.

Todas las expulsiones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, al momento:

Fecha 1

24.07.2026 | Llaneros vs Deportivo Pereira | Árbitro: Carlos Ortega | Expulsado: Santiago Aguilar de Deportivo Pereira (doble tarjeta amarilla).

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