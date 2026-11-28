Ashley Sanchez firmó un triplete, mientras que Kennedy Wesley, Tierna Davidson, Mallory Swanson, Sophia Wilson y Croix Bethune completaron el 8-0

Estados Unidos se clasifica al Mundial 2027 | Reuters

La selección de Estados Unidos consiguió su clasificación al Mundial Femenil Brasil 2027 tras golear 8-0 a El Salvador en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. El conjunto estadounidense encaminó su victoria con siete anotaciones durante la primera mitad, entre ellas un triplete de Ashley Sanchez, para asegurar su presencia en las semifinales de la competencia.

El resultado también benefició a la selección mexicana femenil, pues, con Estados Unidos instalado en las semifinales y con su participación garantizada en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 por su condición de anfitrión, al Tricolor le bastará con derrotar a Haití para conseguir su clasificación tanto al Mundial como al torneo olímpico.

Estados Unidos estableció las condiciones del encuentro desde los primeros minutos y abrió el marcador al 9’, cuando Kennedy Wesley aprovechó una jugada a balón parado para rematar frente a la portería de Riley Meléndez. El Salvador evitó que la diferencia aumentara durante los siguientes 20 minutos, con intervenciones de su guardameta ante los intentos de Ashley Sanchez.

El conjunto estadounidense volvió a encontrar espacios al minuto 31, cuando Tierna Davidson conectó un remate de cabeza tras un servicio de Mallory Swanson en una acción a balón parado. Apenas un minuto después, la propia Swanson recibió una asistencia de Sophia Wilson dentro del área y cruzó su disparo para establecer el 3-0.

El ataque de Estados Unidos continuó por conducto de Ashley Sanchez, quien necesitó siete minutos para conseguir tres anotaciones. La mediocampista marcó al 36’ tras un servicio de Alyssa Thompson y, al 39’, aprovechó un pase de Sophia Wilson para incrementar la ventaja. Sanchez completó su triplete al minuto 43, nuevamente con una asistencia de Thompson.

Antes del descanso, Wilson recibió un pase de Lindsey Heaps dentro del área y definió con la pierna derecha para colocar el 7-0, marcador con el que ambos equipos se marcharon a los vestidores.

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Para el complemento, Estados Unidos realizó modificaciones en su alineación, aunque mantuvo las llegadas a la portería salvadoreña. Riley Meléndez intervino ante los remates de Wilson y Jaedyn Shaw para evitar que aumentara la diferencia.

El último gol del encuentro llegó al minuto 80, cuando Lindsey Heaps filtró el balón entre la defensa para Croix Bethune, quien definió con la pierna izquierda para sentenciar el 8-0 con el que Estados Unidos aseguró su participación en la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Estados Unidos le abre la puerta a México para clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos

La clasificación de Estados Unidos a las semifinales del Campeonato Concacaf W modificó el panorama para el resto de las selecciones que buscan un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La Concacaf dispone de tres plazas para el torneo olímpico, además del boleto que tiene garantizado Estados Unidos por su condición de anfitrión. Con el conjunto estadounidense entre los cuatro semifinalistas, las otras tres selecciones que superen los cuartos de final tendrán asegurada su participación tanto en la Copa del Mundo como en los Juegos Olímpicos.

De esta manera, Jamaica ya consiguió su clasificación a Brasil 2027 y Los Angeles 2028, mientras que México tendrá la oportunidad de hacer lo propio en su enfrentamiento ante Haití. Una victoria del conjunto mexicano le permitirá obtener ambos boletos sin depender de los resultados de las siguientes instancias del Campeonato Concacaf W.