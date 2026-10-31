Jugando Claro, en vivo | Viernes 30 de octubre

Sigue el mejor análisis del fútbol mexicano en Claro Sports

La actualidad del fútbol mexicano e internacional vuelve a poner sobre la mesa los temas que marcan la agenda deportiva. La Liga MX, la Selección Mexicana, la Champions League y el desempeño de los futbolistas mexicanos en Europa forman parte de una conversación que se renueva con cada jornada, entre resultados, movimientos en el mercado de fichajes y decisiones que generan debate.

En Jugando Claro, las noticias y las historias del momento se analizan desde distintas perspectivas, con opiniones sobre los protagonistas, las polémicas arbitrales, los clásicos y todo lo que ocurre dentro y fuera de la cancha. Un espacio para revisar los acontecimientos más relevantes del futbol y conocer los distintos puntos de vista sobre la actualidad.

La información, el análisis y el debate se reúnen en una nueva edición de Jugando Claro, el espacio de Claro Sports para cerrar el día con los temas que mantienen al futbol en el centro de la conversación.