Pumas CU aplasta a Leones Anáhuac Cancún y ya piensa en los Playoffs de la ONEFA 2026

El equipo de Ciudad Universitaria llega a los Playoffs con marca de ocho triunfos y una derrota en 2026

Medrano, Blanco y Ponce encabezaron una ofensiva que anotó 63 puntos | @PumasCU_fba

Pumas CU convirtió su último juego de temporada regular en una demostración de poder ofensivo. Los universitarios derrotaron 63-24 a Leones Anáhuac Cancún este viernes 30 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, en partido de la Semana 9 de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA 2026. El conjunto auriazul anotó 42 puntos antes del descanso y cerró con una diferencia de 39 unidades frente a su afición.

El resultado confirmó el buen momento de los capitalinos en el cierre de la campaña. Pumas CU llegó al encuentro con siete victorias y una derrota, y terminó su calendario regular con marca de 8-1. El equipo ya tenía asegurada su presencia en los playoffs y utilizó su última presentación en Ciudad Universitaria para sumar confianza antes de la fase de eliminación directa.

Los Leones Anáhuac Cancún se presentaron con un registro de 1-6 y después de caer 59-0 ante Borregos Monterrey. Aunque la visita consiguió 24 puntos en el Olímpico Universitario, no encontró la forma de contener las distintas vías de anotación de Pumas CU. Los cancunenses todavía tienen pendiente su compromiso de la Semana 10 contra Burros Blancos del IPN.

Pumas CU impone condiciones desde el primer cuarto

La diferencia comenzó a construirse desde los primeros minutos, con dos touchdowns que pusieron a los Pumas al frente. El primer cuarto terminó 13-0 a favor de los universitarios, debido a que uno de sus intentos de punto extra no fue convertido. La ventaja inicial le permitió al equipo local tomar el control del marcador y obligó a Leones a perseguir el resultado desde temprano.

Una de las jugadas que marcó el arranque fue la carrera de Mario Medrano, número 14, quien encontró un espacio, realizó un recorte y llegó a las diagonales. Emiliano Zamora sumó el punto extra para los auriazules. Pumas también hizo daño por aire con Rodrigo Blanco, quien consiguió un touchdown mediante una recepción, una muestra de las alternativas con las que contó el ataque universitario.

El juego terrestre volvió a producir puntos con Alonso Báez, que consiguió una anotación por acarreo. En esa secuencia, Kin Villafuerte, concretó la conversión. A la relación de jugadores que llegaron a la zona de anotación también se sumó Rodrigo Pérez, en una jugada que contó con el punto extra de Emiliano Zamora.

Al descanso, la diferencia ya era de 42-7 para Pumas CU, una ventaja de 35 puntos que prácticamente definió el rumbo del encuentro. Los universitarios combinaron anotaciones terrestres y por recepción para superar los 40 puntos en apenas dos cuartos, mientras que la ofensiva visitante encontró menos respuestas ante un rival que mantuvo la producción durante buena parte de la noche.

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La producción de Pumas CU no dependió únicamente de sus series ofensivas. Jahdiel Ponce consiguió un touchdown en un regreso de patada, una acción que amplió la diferencia y destacó la aportación de los equipos especiales. Emiliano Zamora convirtió el punto extra posterior, para mantener el ritmo anotador de los locales en el Estadio Olímpico Universitario.

El quarterback Emilio Corona, también apareció entre los anotadores con un acarreo por el costado derecho que terminó en touchdown. Zamora añadió otro punto extra tras la carrera del mariscal de campo. Con esa jugada, los Pumas mostraron otra opción para avanzar por tierra, ahora con su propio pasador como protagonista cerca de la zona de anotación.

Armando Moreno, también llegó a las diagonales y agregó otro touchdown para los auriazules. La anotación fue acompañada por un punto extra de Emiliano Zamora, quien tuvo participación constante en el marcador de Pumas CU. La variedad de jugadores que sumaron puntos reflejó una actuación ofensiva en la que el equipo local encontró diferentes recursos para ampliar su ventaja.

Por parte de los visitantes, Pedro Polanco consiguió uno de los touchdowns de Leones Anáhuac Cancún, que logró incrementar su producción en la segunda mitad. El cuarto periodo todavía registró más anotaciones, aunque el partido ya estaba resuelto. El marcador definitivo fue de 63-24, resultado que dejó a Pumas CU con 39 puntos de diferencia y cerró su participación en la fase regular.

Pumas CU tendrá descanso en la Semana 10 y volverá a la actividad directamente en los playoffs de la Conferencia de los 14 Grandes. El conjunto de Ciudad Universitaria llegó a esta jornada como líder de su conferencia, aunque la ubicación definitiva de los equipos dependerá del cierre del calendario. Por ahora, los auriazules se despiden de su afición con 63 puntos, una victoria amplia y el objetivo de competir por el campeonato nacional de la ONEFA.