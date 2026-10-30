Aztecas UDLAP vs Borregos Monterrey en vivo: transmisión de la Semana 9 de la ONEFA 2026, hoy 30 de octubre

Sigue el último partido en casa de Borregios, cuando reciban este viernes a Aztecas UDLAP en la penúltima semana de la Liga Mayor

La Semana 9 de la Liga Mayor de la ONEFA se vive por la multiplataforma de Claro Sports. Este viernes 30 de octubre, en punto de las 19:30 horas, sigue la transmisión de la visita de Aztecas UDLAP a Borregos Monterrey, en una edición más del Clásico de las instituciones privadas del fútbol americano colegial en México.

Borregos Monterrey llega invicto a este partido, previo a una semana final en la que tendrán tres partidos en ocho días, ya que el próximo martes se enfrentan a Auténticos Tigres, buscando el primer lugar de la Liga Mayor, previo a cerrar la campaña visitando a las Águilas Blancas. Es además una noche especial por ser el Senior Day en el Tec, el último partido en casa de los jugadores de último año en el programa.