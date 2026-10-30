Leones UAC vs Pumas CU en vivo: transmisión de la Semana 9 de la ONEFA 2026, hoy 30 de octubre

Sigue el duelo entre los Leones UAC ante los Pumas CU, en acciones de la jornada 9 de la ONEFA 2026

Los del Pedregal están cerca de encarar la fase de playoffs dentro de la organización estudiantil. Los Pumas llegan al duelo al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria liderando la campaña regular y esperan sumar un triunfo más, que los llene de confianza en la búsqueda de un nuevo campeonato.

Por su parte, los Leones de la Universidad de Anáhuac esperan cerrar la campaña de forma decorosa. El equipo suma solo un triunfo en lo que va de la campaña, por lo que espera dar una grata sorpresa a sus fans, sumando una nueva victoria, y que mejor que ante los favoritos al título.