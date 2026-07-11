La Copa en Tus Manos, en vivo: la transmisión del viernes 10 de julio

La mejor información previo al Argentina vs Suiza en la multiplataforma de Claro Sports

El Mundial 2026 entra en su etapa más emocionante y hoy analizamos en La Copa en Tus Manos uno de los duelos más esperados del torneo: España ya está en semifinales tras derrotar 2-1 a Bélgica y ahora se medirá a Francia en un enfrentamiento que para muchos tiene aroma de final anticipada. ¿Quién llega con más argumentos para pelear por el campeonato?

También nos trasladamos al ambiente previo del Noruega vs Inglaterra, donde miles de aficionados noruegos tomaron las calles para impulsar a su selección en busca de un histórico boleto a las semifinales.

Y desde Kansas City tenemos toda la cobertura del Argentina vs Suiza, con el tradicional banderazo de la afición albiceleste y las últimas novedades de Lionel Messi antes de disputar su pase entre los cuatro mejores del mundo.

Además, revisamos las declaraciones de Lionel Scaloni, quien respondió a las acusaciones de supuesto favoritismo hacia Argentina y defendió que, con el uso del VAR, es prácticamente imposible recibir ayudas arbitrales.

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