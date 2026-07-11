Conor McGregor está listo: cumple con el peso para enfrentar a Max Holloway en UFC 329

El irlandés Conor McGregor marcó 170.5 libras, el peso requerido para la pelea, mientras que Holloway dio las 170 libras

Conor McGregor da el peso para su pelea | IMAGN IMAGES via Reuters

Conor McGregor cumplió con el primer compromiso previo a su regreso al octágono al marcar el peso requerido para su pelea ante Max Holloway en el combate estelar de UFC 329. El irlandés volvió a presentarse en la ceremonia de pesaje después de cinco años y quedó habilitado para disputar la revancha en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

McGregor registró 170.5 libras, utilizando la libra de tolerancia permitida para combates que no tienen un título en disputa dentro de la categoría de peso wélter. Por su parte, Holloway marcó 170 libras, por lo que ambos cumplieron con el límite establecido para el enfrentamiento.

La pelea marcará el regreso oficial de McGregor a la competencia después de su último combate en julio de 2021, cuando sufrió una fractura en la pierna durante la derrota ante Dustin Poirier en UFC 264.

El irlandés y Holloway volverán a encontrarse dentro del octágono más de una década después de su primer enfrentamiento. En agosto de 2013, cuando ambos iniciaban sus carreras en UFC, McGregor se impuso por decisión unánime en un combate disputado en peso pluma.

McGregor y Holloway protagonizan último cara a cara antes de UFC 329

Después del pesaje oficial, los dos protagonistas realizaron el tradicional enfrentamiento frente a frente en el T-Mobile Arena. McGregor y Holloway quedaron frente a frente durante varios segundos y ninguno de los dos retrocedió durante el intercambio visual previo a la pelea.

Posteriormente, ambos tuvieron la oportunidad de enviar un último mensaje antes del combate. Holloway tomó primero el micrófono y habló sobre su estilo de pelea y la forma en la que buscará imponerse dentro del octágono. “Soy demasiado feroz. Soy demasiado persistente. Si este tipo es un misil, yo soy una bomba nuclear”, declaró el peleador estadounidense ante los asistentes.

McGregor también se dirigió al público y destacó su regreso a la actividad después del periodo fuera de competencia. “Es genial estar de vuelta. Gracias a todos los aficionados que están aquí. Espero que estén listos para un gran evento mañana por la noche. ‘The Mac’ está aquí”, expresó el irlandés.

Todos los peleadores cumplen con el pesaje de UFC 329

Además del combate principal, todos los integrantes de la cartelera lograron superar la báscula antes del evento. La organización informó que los 28 peleadores programados cumplieron con los límites correspondientes para sus respectivas divisiones.

En la pelea coestelar, los contendientes de peso ligero Benoit Saint Denis y Paddy Pimblett también utilizaron la libra de tolerancia permitida para combates sin título y registraron 156 libras cada uno.

El enfrentamiento entre McGregor y Holloway será una pelea en peso wélter y representará el regreso del irlandés después de una ausencia marcada por la lesión sufrida ante Poirier y su retiro temporal de la actividad competitiva.

Originalmente, McGregor tenía previsto volver en 2024 contra Michael Chandler en UFC 303, pero una lesión en un dedo del pie lo obligó a abandonar ese combate antes de celebrarse. Por su parte, Holloway buscará regresar a la victoria después de su derrota ante Charles Oliveira en UFC 326, resultado que significó la pérdida del campeonato BMF.

Con el pesaje completado y ambos peleadores listos, UFC 329 tendrá como combate principal la revancha entre dos excampeones de peso pluma que volverán a enfrentarse 13 años después de su primer duelo.

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