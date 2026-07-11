Power Slap 21 en vivo: transmisión online y cartelera de hoy en Las Vegas

La función reúne combates de tres y cinco rondas bajo el reglamento oficial de la organización dirigida por Dana White

Power Slap 21 se celebra este viernes 10 de julio de 2026 con una cartelera de ocho enfrentamientos desde The Chelsea, recinto ubicado en The Cosmopolitan of Las Vegas. La función forma parte de las actividades de la International Fight Week y contará con combates preliminares, duelos de campeonato y transmisión en vivo para México.

La actividad estará encabezada por Ellie “Belly” Dempster y Zoe Dubois, quienes disputarán el campeonato de peso mosca femenil. El programa también contempla las defensas titulares de Isaih Quinones frente a Stunt Marshall en peso medio y de Cole Young contra Brandon Rhodes en la división wélter. La organización confirmó que serán tres peleas de campeonato dentro de la función.

¿A qué hora inicia Power Slap hoy 10 de julio y cuál es la cartelera?

La transmisión de Power Slap 21 comenzará este viernes 10 de julio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El horario corresponde a las 22:00 horas del Este y las 19:00 del Pacífico en Estados Unidos. La función se realizará desde Las Vegas y tendrá combates pactados a tres y cinco rondas.

La cartelera oficial quedó dividida entre cuatro enfrentamientos preliminares y cuatro correspondientes a la función principal. Los pesos registrados en el pesaje oficial están expresados en libras.

Cartelera preliminar de Power Slap 21

División Combate Rondas Peso semicompleto Da Crazy Hawaiian (206) vs Vernon “The Mechanic” Cathey (205.5) 3 Peso ligero Anthony “Da Kiing” Defrank (153) vs Bryan “Baby Yoda” Scambler (154.5) 3 Peso completo Jake Hager (248) vs Amanpreet Singh (239) 3 Peso medio Ke’Ali’i “The Chief” Kanekoa (185.5) vs Hunter “The Homebody” Hassanin (184.5) 3

Cartelera principal de Power Slap 21

División Combate Rondas Peso completo Johnny “The New Mexican Badass” Magna (253) vs Wes “Boom” Mena (243) 3 Campeonato wélter Cole “Born Again” Young (169.5) vs Brandon “The Ripper” Rhodes (170) 5 Campeonato medio Isaih “The Puerto Rican Pretty Boy” Quinones (185) vs Stunt Marshall (183.5) 5 Campeonato mosca femenil Ellie “Belly” Dempster (124.5) vs Zoe Dubois (124) 5

Dempster y Dubois cerrarán la jornada en el primer combate por el campeonato mosca femenil en la historia de Power Slap. Quinones llegará como campeón del peso medio para enfrentar al invicto Marshall, mientras Young expondrá el título wélter contra Rhodes.

¿Quién transmite en vivo Power Slap 21 desde Las Vegas?

En México y Latinoamérica, Power Slap 21 podrá seguirse en vivo por Claro Sports desde las 20:00 horas del centro de México. La señal ofrecerá las acciones de la función celebrada en Las Vegas, con acceso a la cartelera programada para este 10 de julio.

¿Qué es Power Slap y cuáles son las reglas de los duelos?

Power Slap es una competencia individual en la que dos participantes intercambian golpes con la palma abierta sobre una zona permitida del rostro. La organización es encabezada por Dana White y sus eventos en Nevada se encuentran regulados por la Comisión Atlética de ese estado.

Antes del inicio se realiza un sorteo para definir quién golpea primero. El participante que recibe la bofetada debe permanecer con los pies apoyados, los hombros alineados y las manos detrás de la espalda, sin levantar los hombros, esconder el mentón o mover la cabeza para evitar el impacto.

El golpe debe realizarse con la mano abierta y con la palma y los dedos haciendo contacto de manera simultánea. La zona permitida está situada en un costado del rostro, por encima del mentón y debajo de la línea de los ojos. No se permite golpear los ojos, las orejas, la boca, las sienes o la parte inferior de la mandíbula.

Después de recibir el impacto, el competidor cuenta con un periodo de hasta 60 segundos para recuperarse, demostrar que puede continuar y prepararse para responder con su propio golpe. Cuando existe una caída, el árbitro aplica una cuenta de 10 segundos y puede detener el duelo si el participante no logra ponerse de pie o no cumple con la evaluación de recuperación.

Los combates pueden terminar por decisión de los jueces, nocaut, nocaut técnico o descalificación. La puntuación toma en cuenta el daño y la efectividad del golpe, además de la reacción y la capacidad de recuperación del defensor. Entre las infracciones aparecen golpear con una zona incorrecta de la mano, mover los pies durante la ejecución, realizar una preparación ilegal o reaccionar antes del impacto.

Los participantes deben usar protector bucal y protección interna para los oídos, además de superar las revisiones médicas correspondientes. También hay personal médico, árbitros y asistentes encargados de proteger a los competidores en caso de caída, mientras las secuencias que terminan un enfrentamiento pueden quedar sujetas a revisión en video.

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