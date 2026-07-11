España rompe otra vez la maldición de cuartos: ¿Augurio de campeón?

España volvió a semifinales del Mundial 2026 tras superar los cuartos, una fase que históricamente le costó. Ahora enfrentará a Francia por el pase a la final

España volvió a derribar una de las barreras que más dificultades le ha generado en la historia de la Copa del Mundo. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 2-1 a Bélgica, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, para asegurar su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia el martes 14 de julio en Dallas.

El boleto tiene un significado especial porque la Roja no llegaba a esta instancia desde Sudáfrica 2010, torneo en el que conquistó su primera Copa del Mundo. Aunque aquel antecedente ha alimentado la pregunta sobre un posible augurio de campeón, el contexto, el formato y el camino de ambas selecciones son diferentes, por lo que superar los cuartos representa un paso histórico, pero no una garantía de título.

La historia de España en los cuartos de final de los Mundiales

La relación de España con esta fase comenzó en Italia 1934. Después de empatar 1-1 ante el anfitrión, el reglamento obligó a disputar un partido de desempate y el conjunto español quedó eliminado con una derrota por 1-0. Fue el inicio de una trayectoria marcada por eliminaciones ajustadas, decisiones arbitrales discutidas y series definidas desde el punto penal.

España terminó en la cuarta posición del Mundial de Brasil 1950, pero aquella participación no puede contabilizarse como una semifinal de eliminación directa. Los cuatro mejores equipos disputaron una liguilla final y no existieron cruces de cuartos de final ni semifinales, por lo que el cuarto lugar español correspondió a un formato distinto al utilizado en las siguientes ediciones.

La Roja regresó a los cuartos de final en México 1986, precisamente contra Bélgica. El partido terminó empatado 1-1 después del tiempo extra y los belgas avanzaron mediante los penaltis. España volvió a caer en esta ronda ante Italia en Estados Unidos 1994 y frente a Corea del Sur en 2002, cuando otra tanda desde los once pasos terminó con su participación.

La ruptura llegó en Sudáfrica 2010. España derrotó 1-0 a Paraguay con un gol de David Villa, superó por el mismo marcador a Alemania en semifinales y venció a Países Bajos en la final. Aquella fue la primera ocasión en la que España ganó un cruce de cuartos y también terminó como campeona, una coincidencia que ahora vuelve a estar presente después del triunfo sobre Bélgica.

Dieciséis años después, España volvió a colocarse entre las cuatro mejores selecciones. Fabián Ruiz abrió el marcador ante Bélgica, Charles De Ketelaere empató antes del descanso y Mikel Merino aprovechó un rechace del portero Senne Lammens para marcar el 2-1. El mediocampista ingresó en la recta final y resolvió el encuentro en el minuto 88, pocos días después de anotar el gol del triunfo contra Portugal.

España disputará su octava semifinal entre Mundiales y Eurocopas

El partido frente a Francia será la octava semifinal de España si se consideran sus participaciones en Copas del Mundo y Eurocopas. La Roja ganó las primeras cinco que disputó: ante Hungría en 1964 después de la prórroga; contra Dinamarca en 1984 mediante los penaltis; frente a Rusia en 2008; ante Alemania en el Mundial de 2010, y contra Portugal desde los once pasos en 2012.

Esa racha terminó en la Eurocopa disputada en 2021, cuando Italia eliminó a España mediante una tanda de penaltis después de un empate 1-1. La selección española recuperó el camino ganador en su séptima semifinal, al vencer 2-1 a Francia durante la Eurocopa 2024, torneo que posteriormente conquistó frente a Inglaterra.

El nuevo enfrentamiento contra el cuadro francés representa una repetición de aquella semifinal europea, aunque ahora estará en juego el acceso a la final de una Copa del Mundo. España buscará alcanzar su segunda final mundialista, mientras Francia intentará mantenerse en la pelea por llegar a su tercera final consecutiva, después de disputar los partidos por el título en 2018 y 2022.

El rendimiento ofensivo también alimenta las expectativas. España acumula 11 goles en seis partidos del Mundial 2026, después del empate sin anotaciones contra Cabo Verde, los triunfos ante Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal y la victoria sobre Bélgica. Esa cifra iguala los 11 tantos conseguidos en 1986, cuando disputó cinco encuentros, y supera los 10 registrados en 1950, 1994 y 2002.

Sin embargo, la cantidad de goles no siempre anticipa el desenlace. La España campeona de 2010 solamente marcó ocho tantos en siete partidos, pero sostuvo su camino con cuatro victorias consecutivas por 1-0 en las rondas de eliminación. El antecedente permite pensar en un posible augurio, aunque el verdadero vínculo entre 2010 y 2026 es que España volvió a superar los cuartos y se encuentra a dos partidos de conquistar su segunda estrella.

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