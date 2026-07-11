Bam Adebayo y Tyler Herro protagonizan altercado físico tras separación del Heat

Los exjugadores del Heat protagonizaron un enfrentamiento físico después de una discusión relacionada con comentarios en redes sociales.

Bam Adebayto y Tyler Herro se enfrentan | JOE MURPHY / NBAE GETTY IMAGES VIA AFP

Los excompañeros de Miami Heat, Bam Adebayo y Tyler Herro, estuvieron involucrados en un altercado físico durante la mañana del viernes en Las Vegas, de acuerdo con información de ESPN. El incidente ocurrió en una cancha de entrenamiento ubicada dentro de un hotel de la ciudad.

Según los reportes, el enfrentamiento comenzó después de que Adebayo se acercó a Herro para hablar sobre algunos comentarios atribuidos al escolta en redes sociales, luego de que ambos dejaron de compartir vestidor tras siete temporadas juntos en Miami.

La situación escaló y Adebayo habría golpeado a Herro en la zona de la cabeza durante el intercambio. Hasta el momento, ninguna de las dos franquicias involucradas emitió detalles sobre lo ocurrido.

El incidente se dio después de que Herro fuera enviado a los Milwaukee Bucks como parte del movimiento que llevó a Giannis Antetokounmpo al Miami Heat. El cambio puso fin a una etapa de siete años en la que ambos jugadores fueron parte del proyecto de la organización de Florida.

Herro había hablado sobre su salida de Miami antes del altercado

Horas antes de que se conociera el enfrentamiento con Adebayo, Tyler Herro apareció en la transmisión de Prime durante el partido de Summer League entre Heat y Bucks, donde habló sobre su relación con Miami después del traspaso. “Todo es amor en Miami”, declaró Herro al ser cuestionado sobre la situación de reencontrarse con su antiguo equipo. El jugador mencionó que había tenido contacto con integrantes del cuerpo técnico, compañeros y miembros de la organización.

“Es una oportunidad para que ambos lados tengan un nuevo comienzo. Ambos están muy felices con esto”, señaló el escolta durante la entrevista.

Herro también habló sobre el cambio de etapa en su carrera y aseguró que ahora está concentrado en representar a Milwaukee. “Sé lo bueno que soy y de lo que soy capaz. Solo tengo que seguir trabajando, mantenerme saludable y representar a este nuevo equipo como corresponde”, comentó.

Después del encuentro de Summer League, Herro saludó a jugadores de los Bucks y conversó con Jaime Jaquez Jr. en la duela. Posteriormente abandonó el recinto sin realizar declaraciones sobre el altercado con Adebayo.

Heat y Bucks no realizaron comentarios sobre el incidente

Tras conocerse la situación, el Miami Heat emitió una postura breve en la que señaló: “Estamos al tanto y no haremos comentarios”. Por su parte, los Milwaukee Bucks tampoco ofrecieron información al respecto.

El entrenador de Milwaukee, Taylor Jenkins, fue consultado sobre el tema durante una entrevista con SiriusXM NBA Radio, pero evitó referirse al incidente y explicó que no tenía todos los detalles de lo ocurrido.

El origen de la discusión estaría relacionado con unos mensajes privados de Instagram atribuidos a Herro después de su salida de Miami. En esas conversaciones, difundidas en redes sociales, el jugador habría cuestionado el desempeño defensivo de Adebayo. Las publicaciones hacían referencia al contrato que el pívot firmó con el Heat en junio de 2024, una extensión de tres años por 166 millones de dólares. Los comentarios señalaban si su rendimiento defensivo correspondía al valor económico de su acuerdo.

Tyler Herro, de 26 años, cerró la temporada 2025-26 con promedios de 20.5 puntos, 4.8 rebotes y 4.1 asistencias en 33 partidos, después de perderse el inicio del calendario por una cirugía en el tobillo izquierdo. El escolta fue seleccionado al Juego de Estrellas durante la campaña 2024-25, cuando registró cifras de 23.9 puntos, 5.5 asistencias y 5.2 rebotes en 77 encuentros.

Por su parte, Bam Adebayo, de 28 años, continúa como una de las principales piezas del Heat. El pívot fue elegido tres veces al All-Star Game y formó parte del primer equipo defensivo de la NBA en la temporada 2023-24.

Durante la campaña anterior, Adebayo promedió 20.1 puntos, 10 rebotes, 3.2 asistencias y 1.2 robos por partido. Además, en marzo estableció un récord de franquicia al anotar 83 puntos frente a los Washington Wizards. El altercado entre ambos jugadores ocurre poco después del intercambio que separó una relación deportiva que comenzó en Miami en 2019 y que los llevó a compartir diferentes etapas dentro de la franquicia.

Te puede interesar: