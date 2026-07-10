Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue toda la emoción de la Liga Mexicana de Béisbol en la multiplataforma de Claro Sports

Esta noche se enciende la actividad de la Liga Mexicana de Beisbol con un duelo de alto nivel en el Walmart Park. Los Toros de Tijuana reciben a los Sultanes de Monterrey en el primer juego de una serie que enfrenta a dos de las organizaciones más sólidas de la Zona Norte.

Ambos equipos llegan instalados en la parte alta de la clasificación y con la mira puesta en llegar en su mejor momento a los playoffs. El choque promete pitcheo de calidad, bateo oportuno y mucha intensidad desde la primera entrada en un escenario donde cada victoria puede marcar diferencia en la recta final de la temporada.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey hoy 10 de julio?

Prepárense para vivir un gran espectáculo de beisbol porque aquí, en Claro Sports, les llevaremos todos los detalles, el minuto a minuto y las emociones de este esperado enfrentamiento entre Toros y Sultanes.

¿Dónde ver en vivo el Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Béisbol?

El encuentro entre Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, disponible en nuestro sitio web, aplicación y canal de YouTube. La cobertura incluirá la transmisión completa del juego, además del seguimiento de las acciones más destacadas y el análisis del enfrentamiento de la Liga Mexicana de Béisbol.

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