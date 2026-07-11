México ya tiene nuevo equipo en el Mundial: Noruega cuenta con el apoyo azteca ante Inglaterra

El Tricolor quedó eliminado, pero su afición encontró en Noruega y Erling Haaland un nuevo motivo para seguir el Mundial

Noruega es una de las grandes sorpresas en el Mundial | REUTERS

La eliminación de México en el Mundial 2026 no terminó con el interés de sus aficionados por el torneo. Después de la derrota del Tricolor por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, un sector del público mexicano comenzó a respaldar a Noruega, próximo rival del conjunto inglés y selección encabezada por Erling Haaland.

La reacción llegó hasta la Embajada de Noruega en México, que publicó un mensaje para agradecer el trato recibido por sus compatriotas durante la Copa del Mundo. La representación diplomática reconoció el apoyo que la selección europea ha encontrado entre los seguidores locales y los invitó a incorporarse a su afición para el partido de cuartos de final.

En el video difundido a través de sus redes sociales, el personal de la embajada destacó la conexión generada entre ambas naciones: “En la Embajada de Noruega nos emociona mucho ver el apoyo de nuestros amigos mexicanos a nuestra selección. Ahora no solo nos unen los tacos y el bacalao, sino también nuestra pasión por el fútbol”, expresó la representación noruega.

La invitación adquirió un componente deportivo por el rival en turno. Inglaterra eliminó a México y ahora enfrentará a Noruega este sábado 11 de julio por un lugar en las semifinales. Ante ese escenario, los diplomáticos llamaron a los aficionados mexicanos a respaldar al equipo de Haaland: “Gracias por unirse a nuestra afición y bienvenidos. Estamos seguros de que nuestro equipo hará todo lo posible para no defraudar a México. El sábado rememos juntos”.

El acercamiento también está relacionado con la respuesta que Haaland ha recibido durante el Mundial. El delantero se convirtió en una de las figuras seguidas por el público mexicano, mientras canciones, videos y mensajes adaptados a ritmos locales circularon en redes sociales. El atacante noruego reaccionó a algunas de esas muestras, lo que amplió la conversación alrededor de la selección europea.

Noruega llegó a los cuartos de final después de eliminar a Brasil por 2-1, mientras Inglaterra obtuvo su boleto tras vencer a México en el Estadio Ciudad de México. El ganador del encuentro avanzará a la semifinal para enfrentar al vencedor de la eliminatoria entre Argentina y Suiza.

La postura de la embajada convirtió el respaldo surgido en redes en una invitación institucional. México ya no tiene representación deportiva en el torneo, pero parte de su afición encontró en Noruega una selección para acompañar en la recta final. Haaland y sus compañeros tendrán ahora la oportunidad de responder dentro del campo al mensaje enviado desde la representación diplomática: evitar que Inglaterra continúe su camino y mantener a los seguidores mexicanos dentro de la celebración mundialista.

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