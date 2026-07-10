La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del quinto habitante?

Entre los objetos relacionados con su identidad aparecen uniformes de chef, una bata de boxeo, máscaras de teatro, un espacio de grabación y una langosta, ¿sabes quién es?

Este viernes se revela el quinto integrante | @LaCasaFamososMx

La lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2026 continuará este viernes 10 de julio con la presentación del quinto habitante. La producción difundió un video con una serie de objetos relacionados con su identidad, pero mantendrá el nombre en reserva hasta la transmisión programada para este viernes.

Entre las pistas aparecen uniformes de chef, una bata de boxeo, máscaras de teatro, un espacio de grabación y una langosta. El nombre que coincide con esos elementos es el del actor y modelo Moisés Peñaloza, aunque su ingreso todavía no ha sido confirmado.

Peñaloza ha participado en producciones de Televisa como El Ángel de Aurora, además de representar a México en Mister Supranational 2022. Las referencias a la comida y la langosta estarían relacionadas con su actividad en un restaurante de mariscos, mientras que las máscaras y el set apuntarían a su trabajo como actor. Por ahora, se trata de una interpretación de las pistas y no de un anuncio oficial.

¡Una bata de box! 🥊¿ Te compartimos las pistas del QUINTO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨



🔺 Descubre de quién se trata este viernes 10 de julio punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales 🚨 pic.twitter.com/lgF5bjllRW — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 10, 2026

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del quinto habitante de La Casa de los Famosos México?

La identidad del quinto participante será revelada este viernes 10 de julio de 2026 a las 20:28 horas, tiempo del centro de México. El anuncio podrá seguirse por Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, ViX y las plataformas digitales del programa. Galilea Montijo encabeza la conducción del formato y participa en la etapa de presentación de los integrantes. Después del anuncio, el nuevo concursante participará en una emisión digital para hablar sobre su ingreso al programa.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la Casa de los Famosos México 2026?

Hasta antes de la quinta revelación, la producción ha presentado a cuatro participantes. El primero fue Ernesto Laguardia, actor y conductor; posteriormente se confirmó a Karina Torres, creadora de contenido e integrante de Las Perdidas.

La tercera participante anunciada fue la actriz Ximena Herrera, mientras que Aldo Rendón, asesor de imagen y especialista en moda, ocupó el cuarto lugar en la lista. De esta manera, los habitantes confirmados son:

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo estará al frente de las galas de nominación de los miércoles por Canal 5 y de las emisiones dominicales por Las Estrellas. Odalys Ramírez y Diego de Erice conducirán los programas de los lunes, martes, jueves y viernes en Canal 5.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán responsables de las pregalas y postgalas de ViX de domingo a viernes. Marie Claire Harp continuará como conductora digital y también tendrá presencia en los espacios anteriores y posteriores a cada gala.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuarta temporada comenzará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas por Las Estrellas. Ese día se realizará el ingreso de los participantes y se presentará la dinámica con la que iniciará la convivencia.

La programación de lunes a viernes por Canal 5 arrancará el lunes 27 de julio a las 22:00 horas, con Odalys Ramírez y Diego de Erice. En estas emisiones se abordarán las pruebas de liderazgo, nominaciones, salvación y actividades semanales.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

Las galas de los domingos podrán verse por Las Estrellas, mientras que los programas de lunes a viernes serán transmitidos por Canal 5. ViX contará con la señal continua durante las 24 horas para seguir la convivencia de los participantes.

Las presentaciones previas de los habitantes también se transmitirán por Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y ViX. Las cuentas oficiales del programa en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok ofrecerán los anuncios, entrevistas y reacciones relacionadas con cada integrante.

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