Lisandro Martínez responde a las acusaciones en contra de Argentina: “Me parece una locura”

El central rechazó las acusaciones de amaño contra Argentina y aseguró que el equipo consiguió sus resultados dentro de la cancha

La selección argentina entró en la etapa final de su preparación para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con un boleto para las semifinales en juego.

La Albiceleste llegó a esta instancia después de remontar una desventaja de dos goles y derrotar 3-2 a Egipto, mientras que el conjunto suizo superó a Colombia mediante una tanda de penaltis. Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina pasaron por la zona mixta y hablaron sobre los ajustes defensivos, el planteamiento ante Suiza y el estado mental del plantel.

Lisandro Martínez pide paciencia y atención en las transiciones

El zaguero analiza a Suiza previo a los cuartos de final | Reuters

Lisandro Martínez comenzó su análisis con el funcionamiento argentino ante selecciones que colocan varios jugadores cerca de su área. El defensor consideró que el equipo generó oportunidades contra Egipto, pero reconoció que deberá controlar mejor los momentos posteriores a una pérdida de pelota.

“Bueno, si bien que contra Egipto hicimos un buen partido, obviamente la pelota tiene que entrar… cuando nos está tocando jugar contra equipos que se repliegan muy mucho atrás es muy difícil… lo que sí creo yo que tenemos que mejorar un poquito es en esas transiciones no quedar tan mal parados”, explicó el futbolista.

El zaguero también señaló que el equipo no debe modificar su idea por la necesidad de marcar en los primeros minutos. Para Martínez, mover al rival, localizar espacios y encontrar al jugador libre serán factores para evitar ataques precipitados ante una selección que suele mantener juntas sus líneas. “La paciencia es fundamental en el fútbol… no estamos siendo tampoco unos locos de ida y ya hacer el gol… siempre tratamos de dar la vuelta, tratamos de encontrar el hombre libre y creo que estamos yendo de menos a más”, agregó.

Martínez sostuvo que el encuentro contra Egipto ya quedó atrás y que el plantel dirige su atención hacia la siguiente eliminatoria. “Lo que pasó pasó… ya estamos preparados para jugar contra Suiza. No tenemos mucho tiempo para lamentarnos… toca vivir en el presente”, indicó.

El defensor también respondió a los señalamientos sobre posibles beneficios arbitrales para Argentina durante el torneo. “Me parece una locura. Yo creo que somos jugadores y lo ganamos en la cancha muy bien… lo que sí podemos controlar es que dejamos la vida por esta camiseta”, declaró. Los cuestionamientos surgieron después de las decisiones arbitrales registradas durante la remontada ante Egipto.

Sobre las alternativas disponibles para Lionel Scaloni, Martínez destacó la participación de todo el plantel durante los entrenamientos. “Tenemos 26 jugadores que cualquiera puede jugar… hay una predisposición de todos a la hora de entrenar… es un lindo problemita para el entrenador”, concluyó.

Cuti Romero advierte sobre Xhaka y descarta el favoritismo

Cristian Romero colocó a Granit Xhaka como uno de los jugadores que Argentina deberá controlar. El defensor conoce al mediocampista por sus enfrentamientos en el fútbol inglés y considera que una parte del funcionamiento suizo comienza en sus intervenciones. “Lo conozco, he jugado muchas veces en Premier League en contra de él… Creo que pasa todo lo bueno y lo malo por él”, señaló el Cuti sobre el futbolista que dirige la salida y la circulación del conjunto europeo.

Romero también habló sobre las responsabilidades de la última línea después de que Argentina recibiera goles en sus dos eliminatorias anteriores. El central fijó como prioridad mantener el arco sin anotaciones y reducir el trabajo de Emiliano Martínez, aunque dejó abierta la posibilidad de sumarse a las jugadas de pelota detenida. “Lo principal para nosotros y para mi rol es defender, tratar de mantener el arco en cero… siempre tratamos de ayudarlo al Dibu a darle esa solidez al equipo”, explicó. El propio Romero inició la remontada contra Egipto con un cabezazo al minuto 79.

Respecto a la condición de Argentina como favorita, el jugador rechazó que la clasificación pueda resolverse a partir de los antecedentes. “No, para nada. Está siendo un mundial muy parejo… Suiza es un rival que nos va a poner las cosas muy duras… si tratamos de repetir el partido que hicimos con Egipto, las cosas se nos van a hacer fáciles”, afirmó.

Romero sostuvo que la selección mantiene la misma disposición sin importar el tipo de compromiso. “En los últimos 5 años no regalamos nada. Cada partido para nosotros es una final, sea amistoso, mundial, Copa América… la motivación es muy alta”, manifestó el defensor.

El Cuti también fue consultado por las eliminaciones de Brasil y Colombia, los otros representantes sudamericanos que habían alcanzado las rondas de eliminación. “Es una lástima… son dos grandes selecciones que tienen grandes futbolistas, pero estamos pensando en nosotros más allá de otra cosa”, respondió.

Facundo Medina transmite calma a los aficionados argentinos

Facundo Medina explicó que el periodo entre partidos obliga a priorizar el descanso, la recuperación y la alimentación. El defensor reconoció que el plantel carga con la expectativa de los aficionados, pero aseguró que los jugadores intentan concentrarse en las tareas de cada jornada. “Son pocos días de recuperación, tratar de descansar, la alimentación es fundamental… llevamos una responsabilidad enorme encima nuestro, un país entero con mucha ilusión”, comentó el jugador.

Medina permaneció fuera del terreno de juego durante gran parte del encuentro contra Egipto y relató cómo vivió la remontada desde la banca. “Sufrimos mucho. Yo lo viví afuera, la verdad que lo sufrimos mucho, pero este grupo demuestra que se juega hasta el final… fue de mucha emoción… corregiremos los detalles para no volver a sufrir de esa manera”.

Finalmente, el defensor envió un mensaje a los seguidores argentinos antes del compromiso en Kansas City. “Estamos todos del mismo lado. Ellos saben que tienen que estar tranquilos, que nosotros vamos a dejar todo hasta el último minuto… no hay que reprocharse nada ni guardarse nada porque esto sigue”.

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