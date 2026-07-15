La Copa en tus Manos, en vivo | Post Inglaterra vs Argentina

La Albiceleste eliminó a los Tres Leones en la segunda semifinal y enfrentará a la Roja por el título del Mundial

Argentina aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 después de vencer 2-1 a Inglaterra en una de las semifinales más esperadas del torneo. La Albiceleste superó un partido de alta exigencia y mantuvo con vida la posibilidad de conquistar el bicampeonato y sumar la cuarta estrella de su historia.

En La Copa en tus Manos analizamos las claves del triunfo argentino, las acciones que definieron el encuentro y el desempeño de las principales figuras de ambas selecciones. También revisamos el camino de Inglaterra, que quedó fuera de la pelea por el título y ahora disputará el partido por el tercer lugar ante Francia.

La final ya está definida: España vs Argentina. La Roja regresa al duelo por la Copa del Mundo 16 años después de su campeonato en Sudáfrica 2010, mientras la Albiceleste disputará su séptima final y buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022. Sigue el análisis posterior al partido a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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