Jhon Lucumí y su encrucijada en el mercado de pases: ¿Juventus, Premier o Arabia Saudita?

El defensor saldría del Bologna tras su participación en la Copa del Mundo con la ‘Tricolor’.

Jhon Lucumí, jugador de la Selección Colombia | REUTERS

Jhon Jáner Lucumí fue uno de los puntos altos en la Copa del Mundo. El zaguero central formó parte de un cerrojo defensivo que funcionó de buena manera en la Selección Colombia, pues tan solo recibió un gol en cinco compromisos. A pesar de que no fue más adelante en el certamen, la zona de defensores centrales ha sido una de las más positivas en el andar de la ‘Tricolor’.

Lucumí, quien milita en el Bologna, militó al lado de Dávinson Sánchez en el fondo. Se complementaron de muy buena manera, dejando actuaciones sobresalientes hasta el último compromiso. En el mercado de pases mucho se hablaría del futuro para ambos en el mercado, especialmente para Lucumí, quien venía actuando como titular indiscutido del club italiano antes del Mundial.

Jhon Lucumí | LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA VIA AFP

El caleño de 28 años, canterano del Deportivo Cali, podría dar un salto de calidad. Desde el certamen orbital se venía hablando de la Juventus de Turín como su próximo destino. La Vecchia Signora no es la misma de otras épocas, por lo que necesita reforzar su línea defensiva para dar el salto de calidad. Sin embargo, no es la única pretendiente.

Los posibles destinos de Jhon Lucumí

No solo hay que hablar del Bianconeri. La Premier League, un sueño para muchos jugadores, va siguiéndole los pasos, en especial el Sunderland, que fue una de las revelaciones del campeonato tras haber ascendido. El Nottingham Forest y Bournemouth miran de reojo, pero tendrán que poner un buen dinero en la mesa.

El defensor también es del interés para el Al Hilal de Arabia Saudita. Todos saben del potencial económico que hay desde el continente vecino, al punto de que pagaría los 28 millones de euros que pediría el club boloñés (segun Marca) como cláusula de rescisión.

Una linda novela la situación de Lucumí mientras está en vacaciones. Tendrá que presentarse al Bologna en los próximos días para ultimar detalles rumbo a una temporada muy exigente. Su equipo terminó en la octava colocación de la Serie A, por lo que no logró meterse en plazas internacionales. Salvo un milagro, el cafetero tendrá un cambio de aires.

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