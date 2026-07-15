Inglaterra vs Argentina, en vivo: Scaloni manda a De Paul a la banca; Simeone es titular

Bienvenidos al Inglaterra vs Argentina

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Inglaterra vs Argentina por las semifinales del Mundial 2026! Este miércoles 15 de julio, el Estadio Atlanta recibe uno de los enfrentamientos más esperados de toda la Copa del Mundo, con un boleto para la gran final en juego y una rivalidad que ha marcado distintos capítulos de la historia del torneo.

La Albiceleste y los Tres Leones llegan después de resolver sus eliminatorias de cuartos de final en tiempo extra. Argentina superó 3-1 a Suiza, mientras que Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega para mantener vivo el objetivo de volver a disputar el partido por el título. El ganador de esta semifinal enfrentará a España el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.