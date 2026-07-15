Inglaterra vs Argentina, en vivo: Scaloni manda a De Paul a la banca; Simeone es titular
Duelazo en Atlanta para definir al último finalista de la Copa del Mundo entre los Tres Leones y la Albiceleste
La lucha por la Bota de Oro
El encuentro también reúne a algunos de los principales candidatos al campeonato de goleo. Lionel Messi encabeza la tabla junto a Mbappé con ocho anotaciones, mientras que Jude Bellingham y Harry Kane suman seis cada uno. Por primera vez en la historia de los Mundiales, una selección tiene a dos futbolistas con al menos seis tantos en una misma edición.
Alineaciones Inglaterra vs Argentina: así juegan la semifinal del Mundial
Las selecciones de Inglaterra y Argentina ya confirmaron a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego para disputar la segunda semifinal del Mundial 2026 en Atlanta. Thomas Tuchel apuesta por una línea de cuatro defensores y un mediocampo encabezado por Jude Bellingham, mientras que Lionel Scaloni mantiene a Lionel Messi como referente ofensivo, acompañado por Julián Álvarez y Giuliano Simeone.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Marc Guéhi, John Stones, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Anthony Gordon y Harry Kane.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.
Los ingleses, por su segunda final
Inglaterra, en cambio, busca poner fin a una espera de seis décadas. Su única clasificación a una final mundialista ocurrió en 1966, cuando organizó el torneo y posteriormente conquistó el campeonato. En Italia 1990 y Rusia 2018, la selección inglesa quedó eliminada en semifinales ante Alemania Federal y Croacia, respectivamente.
Argentina, una bestia en semifinales
Argentina afronta el encuentro con un antecedente que fortalece su confianza: ha superado las cinco semifinales tradicionales que disputó en una Copa del Mundo. Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, el conjunto sudamericano siempre encontró la manera de avanzar cuando llegó a esta ronda, ya fuera dentro de los 90 minutos, en la prórroga o mediante una tanda de penaltis.
¿Dónde ver Inglaterra vs Argentina hoy 15 de julio?
El partido comienza a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por TUDN, TV Azteca y ViX. En Estados Unidos estará disponible mediante FOX y Telemundo, mientras que en Argentina podrá verse a través de Televisión Pública, TyC Sports y Telefe.
Inglaterra vs Argentina: ¿Quién es favorito para avanzar a la final?
Los pronósticos anticipan una semifinal equilibrada, con una ligera ventaja para Inglaterra. El conjunto de Thomas Tuchel cuenta con mayor profundidad en el banquillo, dos de los goleadores del torneo y extremos capaces de acelerar el partido. Argentina responde con experiencia, control del balón y un Messi que atraviesa uno de sus mejores Mundiales en términos estadísticos.
Bienvenidos al Inglaterra vs Argentina
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Inglaterra vs Argentina por las semifinales del Mundial 2026! Este miércoles 15 de julio, el Estadio Atlanta recibe uno de los enfrentamientos más esperados de toda la Copa del Mundo, con un boleto para la gran final en juego y una rivalidad que ha marcado distintos capítulos de la historia del torneo.
La Albiceleste y los Tres Leones llegan después de resolver sus eliminatorias de cuartos de final en tiempo extra. Argentina superó 3-1 a Suiza, mientras que Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega para mantener vivo el objetivo de volver a disputar el partido por el título. El ganador de esta semifinal enfrentará a España el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.