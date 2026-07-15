¡Por la última de Leo! Argentina remonta a Inglaterra y buscará el bicampeonato mundial ante España

Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles de la voltereta albiceleste en Atlanta

Argentina encontró otra forma de sobrevivir y avanzó a la final del Mundial 2026. La albiceleste perdía ante Inglaterra cuando el partido se acercaba a su desenlace, pero Enzo Fernández empató al minuto 87 y Lautaro Martínez completó la remontada en el tiempo agregado (90+2′), tras una asistencia de Lionel Messi, para sellar el triunfo 2-1 en Atlanta y mantener vigente el sueño del bicampeonato.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará el título ante España el próximo domingo, en una final que puede representar el último partido mundialista de Messi. Inglaterra estuvo cerca de regresar al encuentro por el campeonato después de 60 años, pero se encerró para proteger su ventaja y terminó castigada por la reacción del vigente campeón.

El partido comenzó bajo una tensión que impidió que apareciera el fútbol. Inglaterra presionó desde la salida para incomodar a Argentina, mientras la albiceleste trató de controlar el balón sin encontrar espacios frente al bloque europeo. Las interrupciones marcaron el desarrollo del primer tiempo, con 19 faltas, pocas asociaciones ofensivas y apenas cuatro remates entre ambos equipos.

Argentina llegó al descanso con 56 por ciento de posesión y 245 pases completados, aunque no consiguió exigir a Jordan Pickford. Inglaterra tampoco encontró a Harry Kane dentro del área, pero generó el único remate a portería de una primera mitad en la que John Stones y Enzo Fernández probaron con disparos sin alterar el marcador.

¡GOOOOOL DE INGLATERRA! ¡GOOOL DE GORDON! ⚽🔥



¡Inglaterra lo está ganando!



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La semifinal cambió después del descanso. Julián Álvarez tuvo la primera oportunidad clara con un disparo potente al primer poste, pero Pickford respondió con una atajada. Inglaterra aprovechó el espacio que comenzó a aparecer y abrió el marcador al minuto 55, cuando Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y apareció solo en el segundo poste para vencer a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El gol obligó a Argentina a adelantar sus líneas. Scaloni recurrió a Nicolás González, Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez, mientras Inglaterra retiró a Anthony Gordon, Reece James y Declan Rice para reforzar su estructura defensiva. Los Tres Leones se encerraron cerca de su área y dejaron de buscar el segundo tanto.

Pickford sostuvo la ventaja con una intervención ante Nico González y otra frente a Enzo Fernández. Además, Inglaterra se salvó cuando Alexis Mac Allister apareció sin marca dentro del área, pero su remate de cabeza golpeó el poste. Argentina acumulaba oportunidades y parecía encontrarse con una defensa que rechazaba cada servicio.

¡GOOOOL DE ARGENTINA! ¡ENZO ENZO! ⚽🇦🇷



¡Golazo de Enzo! ¡Pone el 1-1 al 85'!



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La resistencia inglesa terminó al minuto 87′. Messi recibió el balón y encontró a Enzo Fernández, quien sacó un disparo desde fuera del área que superó a Jordan Pickford para colocar el 1-1. El mediocampista ya había probado desde larga distancia durante el encuentro y encontró el espacio cuando la defensa retrocedió demasiado.

El empate cambió el estado del partido. Inglaterra trató de consumir los últimos minutos y John Stones quedó tendido dentro del área, pero Argentina no aceptó el tiempo extra como destino. La albiceleste mantuvo la presión y volvió a colocar el balón en los pies de Messi, quien estuvo cerca de marcar con un disparo que terminó contra el poste.

De inmediato, cayó el gol de la clasificación. Messi, después de un tiro de esquina cobrado en corto, recibió el balón y levantó un servicio medido hacia el área, donde Lautaro Martínez apareció sin marca. El delantero conectó el balón al minuto 90+2′ y venció a Pickford para completar una remontada que parecía improbable pocos minutos antes.

¡ARGENTINA ESTÁ REMONTANDO! ¡GOOOL DE ARGENTINA! ¡ÉPICOOO!



Lautaro pone el 1-2



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El gol desató el festejo argentino en Atlanta y dejó sin respuesta a una Inglaterra que había tenido el boleto en sus manos. Los dirigidos por Thomas Tuchel cedieron el control del partido después de ponerse en ventaja y pagaron su decisión de defender demasiado cerca de su portería.

Argentina volvió a superar una eliminatoria con un desenlace marcado por el sufrimiento. Enzo Fernández inició la reacción, Lautaro Martínez firmó la voltereta y Messi participó en los dos goles, primero con el pase para el empate y después con la asistencia que decidió la semifinal.

La Albiceleste defenderá su corona ante España y buscará convertirse en bicampeona del mundo. Messi tendrá una nueva oportunidad de levantar el trofeo, mientras Argentina intentará cerrar otro recorrido lleno de partidos definidos en los últimos minutos y mantener el título en sus manos. ¡Por la última de Leo!

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