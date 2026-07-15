¡Patadas, bronca y 19 faltas en 45 minutos! Inglaterra y Argentina llevan la semifinal al límite

El primer tiempo terminó sin goles en Atlanta, con constantes interrupciones, dos tarjetas amarillas y enfrentamientos verbales entre los jugadores

Ánimos encendidos en Atlanta | Reuters

La semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina comenzó con tensión desde la ceremonia de los himnos nacionales, cuando aficionados de ambas selecciones intercambiaron abucheos. El ambiente se trasladó al terreno de juego, donde las faltas y los contactos marcaron el desarrollo del primer tiempo.

El encuentro llegó al descanso con empate 0-0 y un total de 19 infracciones señaladas por el árbitro. La Albiceleste cometió 12 faltas durante los primeros 45 minutos, mientras que el conjunto inglés acumuló siete.

Las interrupciones limitaron la continuidad del juego y redujeron las acciones ofensivas en las dos áreas. Los futbolistas disputaron con contacto cada balón en la media cancha y protagonizaron distintos choques al intentar recuperar la posesión.

Elliot Anderson recibió la primera tarjeta amarilla de Inglaterra al minuto 37. Cinco minutos después, Lisandro Martínez fue amonestado por Argentina, por lo que cada selección terminó la primera parte con una sanción disciplinaria.

Además de las faltas registradas, hubo reclamos por posibles simulaciones, acciones con la pierna levantada y constantes intercambios de palabras. Varios contactos provocaron discusiones entre jugadores antes de que el árbitro reanudara el encuentro.

Inglaterra y Argentina se fueron al descanso sin goles y con el boleto a la final en el aire. El ganador enfrentará a España el domingo 19 de julio en el partido por el título del Mundial 2026.

Argentina e Inglaterra disputaron cada balón con intensidad | Reuters Enzo recibe una falta en media cancha | Reuters El primer tiempo estuvo marcado por las faltas | Reuters Los reclamos fueron constantes en Atlanta | Reuters Argentina cometió 12 faltas antes del descanso | Reuters Inglaterra acumuló siete infracciones en la primera mitad | Reuters El partido comenzó con constantes choques | Reuters Los jugadores intercambiaron palabras durante el encuentro | Reuters Las interrupciones redujeron la continuidad del juego | Reuters La disputa en la media cancha fue constante | Reuters El primer tiempo terminó sin goles | Reuters El árbitro intervino ante los reclamos | Reuters Inglaterra y Argentina protagonizaron un duelo físico | Reuters La semifinal registró 19 faltas en 45 minutos | Reuters Elliot Anderson recibió tarjeta amarilla al minuto 37 | Reuters Ánimos encendidos en Atlanta | Reuters

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