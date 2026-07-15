Resultados semifinales del Mundial 2026: resumen, goles y marcadores del 15 de julio

España ya conoce a su rival tras la semifinal entre Inglaterra y Argentina disputada en Atlanta

Messi festeja la victoria de Argentina vs Inglaterra | Thomas COEX / AFP

Las semifinales del Mundial terminaron el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. La casa de los Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS vio el último partido de la ronda entre Inglaterra y Argentina, por lo que ya solo quedan dos partidos en la Copa del Mundo.

España y Francia habían definido al primer finalista un día antes en Dallas, con triunfo de La Roja. Ambos ya conocen a sus rivales para la final y el juego por el tercer lugar. Argentina va a Nueva York e Inglaterra a Miami.

Resultados de las semifinales del 15 de julio en el Mundial 2026

La albiceleste vuelve a la final del Mundial. Estuvieron a 5 minutos de quedar fuera del Mundial, pero remontaron con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para citarse en la final ante España.

La primera parte fue una ‘guerra’. Prácticamente no hubo ocasiones de gol y se peleaba por cada balón. Vimos 19 faltas, por apenas tres disparos y ninguno de esos fue a portería. El gol llegó al minuto 55, en una transición a velocidad por la banda derecha. Morgan Rogers, llegó a posición de servicio y metió un centro bajo que Anthony Gordon anticipó a Nahuel Molina para vencer al Dibu Martínez. Fue el primer gol del Mundial para el nuevo jugador del Barça.

Argentina cambió el switch e inclinaron la cancha para darle la vuelta. Pickford y los postes les salvaron, pero todo cambió al 85′. En un córner que la albiceleste cobró en corto, la pelota llegó a a Enzo Fernández, quien disparó desde la media luna para empatar los cartones. Los ingleses estaban en la lona, la albiceleste olía sangre en el agua y fue a la yugular, encontrando el gol de la victoria al 92′, con un centro de derecha de Messi que remató Lautaro a segundo poste para el 2-1.

El gol de Lautaro ante Inglaterra | REUTERS/Dylan Martinez

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate del Mundial 2026

Contrario a la fase de grupos, en las rondas de eliminación hay que encontrar sí o sí un ganador. Así que si hay empate al finalizar el segundo tiempo, vamos a la prórroga, que consiste en dos periodos de 15 minutos cada uno. No hay penaltis directo.

Si después de esa media hora de suplementario no hay ganador, ya se procede a la tanda de penaltis, cuyo reglamento indica que hay cinco disparos de cada equipo. En caso de seguir empatados tras esa media decena de cobros, se pasa a la muerte súbita: un cobrador por selección hasta que uno gane.

Agenda del 18 de julio: los partidos del Mundial de este sábado

Las semifinales del Mundial quedan ya en la historia y nos quedan solo dos días de partido en la Copa del Mundo. Tendremos dos días sin fútbol, retomando la actividad con el partido por el tercer lugar, a disputarse el sábado 18 de julio en Miami entre Inglaterra y Francia. En el caso de territorio mexicano, no se transmitirá por TV abierta:

México : 13:00 horas por ViX

: 13:00 horas por ViX Centroamérica 13:00 horas Tigo Sports y FOX.

13:00 horas Tigo Sports y FOX. Estados Unidos : 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) por FOX y Telemundo.

: 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) por FOX y Telemundo. Colombia : 14:00 horas por Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+

: 14:00 horas por Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+ Argentina: 16:00 horas por Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+

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