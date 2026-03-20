LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 2 hoy 20 de marzo desde Sudáfrica

Sigue toda la actividad del LIV Golf en la multiplataforma de Claro Sports

El LIV Golf 2026 sigue con la actividad y disputa su segunda ronda en Sudáfrica, en el primer torneo de este tipo en suelo africano como parte del calendario y que tendrá lugar del 19 al 22 de marzo de 2026. El Steyn City es el escenario que albergará todas las emociones de este evento, con 18 hoyos espectaculares, en un campo que abarca aproximadamente 90 hectáreas.

En la primera ronda del LIV Golf Sudáfrica 2026, Charles Howell III y Bryson DeChambeau marcaron la pauta con tarjetas de 63 golpes, ocho bajo par. Howell destacó por una vuelta impecable, sin bogeys y ocho birdies, mientras que DeChambeau, quien venía de ganar en Singapur, registró nueve birdies y un solo bogey. Ambos jugadores demostraron su ritmo competitivo y se perfilan como fuertes contendientes. En cuanto a los equipos, Southern Guards GC, con una gran actuación local, lidera con -18, superando a Smash GC (-17) y Crushers GC (-16), gracias a un sólido desempeño de jugadores como Branden Grace, quien firmó 64 golpes.

Entre los latinoamericanos, Abraham Ancer fue el mejor con 66 golpes, cinco bajo par, destacando por una excelente recuperación tras un bogey inicial, lo que lo posiciona como el líder de Torque GC. Carlos Ortiz y Joaquín Niemann también fueron destacados, ambos con 67 golpes, mientras que Sebastián Muñoz terminó con 70 golpes. Torque, con un rendimiento global de -14, se encuentra en T7, a solo cuatro golpes de la cima. La jornada de apertura dejó claro que, aunque Crushers tiene a los dos líderes individuales, Southern Guards lleva la delantera en el formato por equipos, gracias a su ventaja en localía y conocimiento del campo.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 1 del LIV Golf Sudáfrica 2026

Aquí te dejamos la lista de equipos y jugadores participantes del LIV Golf Sudáfrica 2026 en su primera ronda:

4Aces GC: Dustin Johnson (Capitán), Thomas Detry, Anthony Kim y Jason Kokrak.

Dustin Johnson (Capitán), Thomas Detry, Anthony Kim y Jason Kokrak. Cleeks GC: Martin Kaymer (Capitán), Richard Bland, Adrian Meronk y Victor Perez.

Martin Kaymer (Capitán), Richard Bland, Adrian Meronk y Victor Perez. Crushers GC: Bryson DeChambeau (Capitán), Paul Casey, Charles Howell III y Anirban Lahiri.

Bryson DeChambeau (Capitán), Paul Casey, Charles Howell III y Anirban Lahiri. Fireballs GC : Sergio García (Capitán), Josele Ballester, David Puig y Luis Masaveu.

: Sergio García (Capitán), Josele Ballester, David Puig y Luis Masaveu. HyFlyers GC: Phil Mickelson (Capitán), Cameron Tringale, Michael La Sasso y Brendan Steele.

Phil Mickelson (Capitán), Cameron Tringale, Michael La Sasso y Brendan Steele. Korean Golf Club: Byeong Hun An (Capitán), Minkyu Kim, Danny Lee y Young-han Song.

Byeong Hun An (Capitán), Minkyu Kim, Danny Lee y Young-han Song. Legion XIII: Jon Rahm (Capitán), Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt.

Jon Rahm (Capitán), Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt. Majesticks GC: Ian Poulter (Co-capitán), Lee Westwood (Co-capitán), Laurie Canter y Sam Horsfield.

Ian Poulter (Co-capitán), Lee Westwood (Co-capitán), Laurie Canter y Sam Horsfield. RangeGoats GC: Bubba Watson (Capitán), Peter Uihlein, Matthew Wolff y Ben Campbell.

Bubba Watson (Capitán), Peter Uihlein, Matthew Wolff y Ben Campbell. Ripper GC: Cameron Smith (Capitán), Lucas Herbert, Marc Leishman y Elvis Smylie.

Cameron Smith (Capitán), Lucas Herbert, Marc Leishman y Elvis Smylie. Smash GC: Talor Gooch (Capitán), Graeme McDowell, Harold Varner III y un cuarto jugador por confirmar (tras la salida de Brooks Koepka y Patrick Reed).

Talor Gooch (Capitán), Graeme McDowell, Harold Varner III y un cuarto jugador por confirmar (tras la salida de Brooks Koepka y Patrick Reed). Southern Guards GC: Louis Oosthuizen (Capitán), Dean Burmester, Branden Grace y Charl Schwartzel.

Louis Oosthuizen (Capitán), Dean Burmester, Branden Grace y Charl Schwartzel. Torque GC: Joaquín Niemann (Capitán), Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Sebastián Muñoz

Jugadores Comodín (Wild Cards)

Estos 5 jugadores compiten de forma individual sin pertenecer a un equipo específico durante el torneo:

Scott Vincent

Yosuke Asaji

Richard T. Lee

Björn Hellgren

Pieter Thomas

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 19 al 22 de marzo de 2026 en Sudáfrica y podrás seguirlo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión online y por nuestra multiplataforma.

La cobertura incluirá el seguimiento completo de cada ronda del torneo, permitiendo a los aficionados seguir la actuación de las principales figuras del circuito LIV Golf y de los representantes mexicanos en esta parada del calendario internacional.

TE PUEDE INTERESAR