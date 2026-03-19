Charles Howell III y Bryson DeChambeau golpean primero en el LIV Golf de Sudáfrica

Empate en la cima con -8 bajo par en Johannesburgo; Southern Guards domina por equipos. Ancer destaca y latinos siguen en pelea tras la primera ronda

Charles Howell III y Bryson DeChambeau salieron como los dos grandes nombres de la primera ronda del LIV Golf de Sudáfrica, ambos con tarjeta de 63 golpes, ocho bajo par. El arranque no es menor, porque el torneo marca el debut de LIV Golf en África y se disputa en The Club at Steyn City, en el área de Johannesburgo.

Lo de Howell tiene valor por la limpieza de su vuelta: ocho birdies y ningún bogey en su scorecard, una ronda de control total. En el caso de DeChambeau, el 63 llegó con nueve birdies y un solo bogey, una señal clara de que aterrizó en Sudáfrica con ritmo competitivo. Bryson viene de ganar el LIV Golf Singapur tras un desempate ante Richard T. Lee, mientras que Howell sigue siendo uno de los pilares de Crushers desde el título individual que conquistó en Mayakoba 2023.

En la competencia por equipos, el golpe más fuerte no lo dio Crushers, sino Southern Guards GC, el conjunto ‘local’, que cerró el día en -18 y tomó la cima por delante de Smash GC (-17) y Crushers GC (-16). Esa ventaja cobra dimensión porque en LIV cuentan las cuatro tarjetas de cada equipo en cada ronda, una regla que aumenta la presión colectiva y que vuelve más valioso cada score bajo. Además, Southern Guards llega con una carga simbólica fuerte con todos sus integrantes de origen sudafricano, reestrenado este año bajo ese nombre, y sus jugadores participaron en el proceso para llevar el evento a casa y aportar en la preparación del campo.

La ficha de Branden Grace explica buena parte del liderato local: firmó 64 golpes, siete bajo par, con águila en el hoyo 4, cinco birdies y un bogey. Ese registro encaja con el perfil competitivo de Southern Guards, un equipo que mantuvo intacto el roster que terminó tercero en el Team Championship y que, según el análisis oficial previo a la temporada, tuvo en 2025 una base muy sólida en scrambling y putting. En un campo que conocen y en un torneo empujado por la localía, ese tipo de fortaleza pesa.

Arranca el primer LIV Golf en África | PHILL MAGAKOE / AFP

Abraham Ancer lidera entre los latinoamericanos

Entre los latinos, el mejor de la jornada fue Abraham Ancer con 66 golpes, cinco bajo par. Su vuelta tuvo carácter: abrió con bogey, pero después recuperó terreno con cuatro birdies y un águila en el 10, suficiente para convertirse en la referencia de Torque GC en el primer día. Y ese dato importa porque Torque no llegó a Sudáfrica como un grupo más, sino como uno de los equipos a seguir en 2026 tras sumar a Ancer a un bloque totalmente latinoamericano junto a Joaquín Niemann, Carlos Ortiz y Sebastián Muñoz.

Ortiz y Niemann firmaron 67 golpes, cuatro bajo par, y dejaron sensaciones distintas pero igual de útiles para Torque. Ortiz combinó águila en el 10, cuatro birdies y dos bogeys, mientras que Niemann sobrevivió a un doble bogey en el hoyo 2 y aun así recompuso la ronda con águila y cuatro birdies. En el caso del chileno, quedarse a tiro desde el jueves siempre es una amenaza real, ya que viene de una temporada 2025 en la que consiguió cinco victorias, cifra récord en una campaña de LIV, y elevó su total a siete triunfos en la liga, la mejor marca histórica. Ortiz, por su parte, llega tras su mejor temporada en LIV, con un octavo lugar final en 2025.

Sebastián Muñoz cerró con 70 golpes, uno bajo par, una vuelta menos explosiva que la de sus compañeros, pero lejos de ser un mal resultado en un torneo de cuatro días. El colombiano registró tres birdies y dos bogeys, y dejó a Torque con sus cuatro jugadores aportando en un formato en el que nadie se puede esconder. Muñoz viene de su mejor campaña en la liga, con top 10 en la clasificación anual y 12 torneos dentro del top 24 para su equipo.

La lectura después de 18 hoyos es clara: Crushers tiene a los dos líderes individuales, pero Southern Guards posee la posición más valiosa del tablero porque combina localía, conocimiento del campo y ventaja en el formato por equipos. Para los latinos, la primera ronda deja balance competitivo: Torque aparece en T7 con -14, a solo cuatro golpes de la cima, con Ancer como punta de lanza y con Niemann y Ortiz todavía muy cerca de la pelea individual.

Te puede interesar