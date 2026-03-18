Cuartos de final Concachampions 2026, al momento: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

Se definen los primeros duelos de la siguiente ronda donde se perfilan los choques entre equipos de la Liga MX y MLS

Se definen los cuartos de final | Imago 7

La Concacaf Champions Cup continúa su desarrollo con los partidos de vuelta de los octavos de final, instancia en la que los equipos comienzan a definir su destino en el torneo y a cerrar las llaves rumbo a la siguiente ronda. Con encuentros intensos y marcadores ajustados, poco a poco se van perfilando los clubes que seguirán en la pelea por el título regional.

Uno de los duelos más destacados fue el protagonizado por Cruz Azul y Monterrey, donde La Máquina logró un empate sufrido de 1-1 en el partido de vuelta, resultado que, sumado al marcador global de 4-3, le permitió avanzar a los cuartos de final. El conjunto celeste tuvo que emplearse a fondo para mantener la ventaja en la serie y sellar su clasificación.

Con este resultado, Cruz Azul mantiene vivas sus aspiraciones en el certamen internacional, además de alimentar el sueño de conseguir el doblete en el año, consolidando así el buen momento que atraviesa en la temporada.

Por su parte, en otra de las llaves, Los Angeles FC consiguió imponerse 2-1 sobre Alajuelense en el partido de vuelta, para cerrar la serie con un global de 3-2 a su favor. El equipo de la MLS mostró contundencia en los momentos clave para asegurar su lugar en la siguiente fase. De esta manera, el conjunto angelino se confirmó como el rival de Cruz Azul en los cuartos de final.

Así se juegan los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026: partidos y llaves, al momento

Los cruces de los cuartos de final comienzan a tomar forma conforme se definen las series de octavos. Con la clasificación de Cruz Azul, el cuadro mexicano ya tiene rival confirmado en Los Angeles FC, que llega tras dejar en el camino al Alajuelense en una serie muy disputada.

Los cruces de los cuartos de final son:

Toluca/San Diego FC vs Mount Pleasant/Los Angeles Galaxy

Cruz Azul vs LAFC

Inter Miami/Nashville vs América/Philadelphia Unión

Tigres/Cincinnati FC vs Seattle Sounders/Vancouver

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Los partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán del 7 al 9 de abril en los encuentros de ida. Posteriormente, los duelos de vuelta se jugarán del 14 al 16 de abril de 2026, fechas en las que se conocerá a los semifinalistas del torneo.

¿Quién transmite en vivo la Concachampions 2026 y dónde ver por TV y online?

La Concacaf Champions Cup podrá seguirse en México a través de la señal de Fox y FOX One. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FS1 y TUDN, así como en la plataforma de ViX. Además, todos los detalles, resultados y cobertura completa del torneo estarán disponibles a través de Claro Sports.

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