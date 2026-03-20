¡Se reenciende la rivalidad! La Liga MX y MLS se reencuentran para pelear por el título de la Concachampions 2026

Ambas ligas se verán las caras en los cuartos de final del certamen internacional para decidir al gigante de la zona

La rivalidad entre México y Estados Unidos vuelve a estallar. Ahora con un nuevo capítulo en los cuartos de final de la Concachampions 2026, donde equipos de la Liga MX deberán enfrentar a rivales de la MLS, en busca de llegar a la final y proclamarse campeón en el certamen más importante a nivel de clubes de la Concacaf.

Las llaves en dicha instancia serán duelos directos entre mexicanos y estadounidenses, dejando fuera a instituciones de otros países de Centroamérica y el Caribe. Lo que deja claro que las ligas de ambas naciones pelean por la supremacía de la zona.

En los últimos 20 años, los equipos de la Liga MX han dominado el certamen internacional con 19 títulos; mientras que por parte de los de Estados Unidos, solo suman un campeonato en dicho lapso, como cuando Seattle Sounders venció a Pumas en la final de la edición 2022.

Del 2006 al pasado 2025, los clubes de México han tenido una gran superioridad, ya que en la final han enfrentado a otros mexicanos, así como canadienses y ‘gringos’ que forman parte de la MLS. Una u otra institución de Costa Rica también ha peleado por el cetro, pero sin tanto éxito en esas dos décadas.

En este 2026, los cuartos de final de la Concachampions se jugarán de la siguiente manera: Toluca enfrentará al Galaxy; Cruz Azul hará lo propio con LAFC, América se verá las caras con Nashville y Tigres jugará el pase a semifinales con Seattle Sounders.

La antesala de la final podría tener una serie de posibilidades entre clubes de la Liga MX y MLS. En caso de que haya superioridad de un lado u otro, también podría haber enfrentamientos entre equipos de una sola Liga, aunque eso lo haría menos interesante y emocionante.

Cuartos de final de la Concachampions 2026. Claro Sports

¿Liga MX o MLS, quién ha ganado más Concachampions?

La historia del torneo inició en la década de los sesenta, cambiando de nombres y formatos a lo largo de los años, en los que el fútbol mexicano ha mostrado superioridad ante sus rivales dentro de la zona. Por su parte, los estadounidenses solo suman tres victorias. Incluso los costarricenses cuentan con más campeonatos (6).

La Liga Mexicana suma 40 títulos, teniendo al América y Cruz Azul como los máximos ganadores con siete trofeos en sus respectivos palmarés. El último de ellos es el actual campeón, luego de vencer por marcador de 5-0 al Vancouver Whitecaps de Canadá.

Se espera que ambas ligas se vuelvan a ver las caras en la pelea por el título y así demostrar la supremacía de México o bien, el despertar de los estadounidenses en la competencia, después de lo hecho por Seattle en 2022, que le dio una bofetada a la Liga MX tras varios años de dominio.

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