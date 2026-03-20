Alejandro Domínguez ‘declara’ a Argentina bicampeona de la Finalissima

La Finalissima entre Argentina y España no pudo pactarse al no llegar a un acuerdo por la fecha y la sede

Alejandro Domínguez declaró que Argentina es bicampeón | Reuters

Por Charly Siffredi

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, encendió la conversación en el entorno del fútbol internacional con declaraciones contundentes durante el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El dirigente se refirió a la frustrada edición de la Finalissima entre la selección de Argentina y la selección de España, un duelo que no logró concretarse por problemas de calendario y sede.

Para el máximo representante del fútbol sudamericano, la situación deja una interpretación clara: “Argentina es bicampeón”. Sus palabras surgieron en medio de la incertidumbre que rodea a este enfrentamiento, que estaba previsto como una nueva edición del cruce entre los campeones de América y Europa.

Uno de los factores que impidió la realización del encuentro fue el conflicto bélico en Medio Oriente, que imposibilitó que el partido se disputara en Lusail, Qatar, como estaba contemplado inicialmente. A partir de ahí, comenzaron las dificultades para encontrar una nueva sede que cumpliera con las condiciones acordadas por ambas partes.

Ante este escenario, desde la UEFA y la federación española se planteó la opción de llevar el partido al Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, esta alternativa no prosperó. En conjunto con Claudio Tapia, presidente de la AFA, la postura fue rechazar dicha posibilidad al considerar que no se respetaba la condición de neutralidad previamente establecida.

Al no existir un acuerdo ni en la fecha ni en la sede, la Finalissima quedó suspendida hasta nuevo aviso. Este torneo ya había sido conquistado por el conjunto argentino tras imponerse a Italia en la edición anterior, disputada en la antesala de la Copa del Mundo de 2022.

En ese contexto, Domínguez lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Si aplicamos walk over, somos bicampeones de la Finalissima”. El término “walk over”, utilizado en disciplinas como el tenis, hace referencia a una victoria otorgada cuando el rival no se presenta, es descalificado o abandona la competencia.

Por su parte, Claudio Tapia también se pronunció sobre el tema en la previa del sorteo copero y explicó las dificultades que se presentaron para llevar a cabo el encuentro ante España. El dirigente argentino insistió en que el principal obstáculo fue la falta de una sede neutral. “Llegamos a la Copa del Mundo siendo campeones del mundo. No pudimos jugar la Finalissima el 31 de marzo porque no había estadio y ahora nos enteramos que España va a jugar en Barcelona”, señaló.

Tapia también detalló que existió una alternativa para disputar el partido el 31 de marzo en Italia; sin embargo, dicha opción no fue aceptada por las autoridades europeas.

“La alternativa del 31 de marzo era Italia, pero la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol no aceptaron. Lo que pedíamos nosotros es que fuera en un estadio neutral, ya que ese era desde el inicio el espíritu del convenio”, explicó.

Finalmente, el presidente de la AFA adelantó que este viernes se darán a conocer de manera oficial los próximos compromisos amistosos de la Albiceleste, programados para el 27 y 31 de este mes. En dichos encuentros se espera la presencia de Lionel Messi, en lo que podría representar una de sus últimas apariciones ante la afición argentina.

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