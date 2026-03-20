Doncic hace historia con 60 puntos y revive la magia de Kobe Bryant con los Lakers

Luka Doncic alcanza los 60 puntos por tercera vez en su carrera en la victoria de los Lakers ante el Miami Heat

Luka Doncic logra histórica victoria | RICH STORRY / GETTY IMAGES VIA AFP

Luka Doncic tuvo una noche memorable el jueves 19 de marzo en el Kaseya Center al conseguir 60 puntos en la victoria de los Lakers 134-126 sobre los Heat. Con 18 de 30 en tiros de campo, siete rebotes, cinco robos y tres asistencias, Doncic alcanzó su tercer partido en su carrera con al menos 60 puntos, convirtiéndose en el primer jugador de los Lakers en lograrlo desde el icónico último juego de Kobe Bryant en 2016.

La actuación de Doncic no solo fue impresionante en términos de puntos, sino también por la eficiencia con la que lo hizo. Sus 60 puntos llegaron con solo 30 intentos de tiro, una marca notable considerando que solo ocho jugadores en la historia de la NBA han logrado 60 puntos con un máximo de 30 tiros de campo. Junto a Doncic, otros grandes nombres como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard han alcanzado este logro, pero la precisión del esloveno lo coloca en un grupo selecto.

“Fue una actuación de superhéroe”, comentó el entrenador de los Lakers, JJ Redick, después del partido. “Hizo tiros grandes, hizo tiros difíciles. Cuando se pone en esa zona, solo dejas que siga adelante”. Y fue precisamente esa confianza en su habilidad la que permitió que Doncic se despidiera con una de las mejores actuaciones individuales de la temporada.

Este logro marca un hito importante para la franquicia, ya que los Lakers no veían a uno de sus jugadores anotar 60 o más puntos desde la despedida de Kobe Bryant el 13 de abril de 2016. Ese juego, en el que Bryant anotó 60 puntos en 50 intentos de tiro, se convirtió en una despedida histórica para uno de los más grandes de la NBA.

Desde entonces, aunque jugadores como Anthony Davis y LeBron James se acercaron a la marca con 55 y 56 puntos respectivamente, ninguno había logrado superar los 60 puntos hasta que Dončić lo hiciera este jueves.

Con esta victoria, los Lakers no solo celebraron el logro individual de Doncic, sino que también se unieron a un selecto grupo de equipos que han alcanzado los 16 juegos de 60 puntos o más. Esta cifra los coloca en la segunda posición histórica de la NBA, solo por detrás de los Warriors, quienes tienen 32 juegos con dicha marca, en su mayoría impulsados por Wilt Chamberlain durante su apogeo.

El rendimiento de Doncic en sus últimos partidos, sumando 100 puntos en dos encuentros, demuestra que se encuentra en una de sus mejores rachas de su carrera. Con un 54.5% en tiros de campo y 47.1% en triples, su capacidad para hacer daño en el perímetro y dentro de la pintura lo coloca como uno de los jugadores más temidos en la liga.

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