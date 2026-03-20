Xelajú vs Municipal en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

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Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre Xelajú y Municipal, válido por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este cotejo luego de un virbante empate contra Antigua, mientras que la visita de golear a Aurora, por lo que estamos ante un partido apasionante.

Xelajú MC suma 20 puntos y se ubica en la tercera posición del campeonato, con un registro de cinco victorias, cinco empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández atraviesa una racha positiva de seis partidos sin perder, aunque en sus últimas tres presentaciones no pudo pasar del empate: 1-1 ante Cobán Imperial como visitante, 0-0 frente a Aurora fuera de casa y 1-1 como local ante Antigua GFC. Estos resultados le impidieron acercarse más a los líderes Cobán Imperial y Comunicaciones, que cuentan con 25 unidades.

Por su parte, Municipal llega con 18 puntos en la quinta posición, producto de cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Mario Acevedo viene de imponerse con autoridad 4-1 a Aurora en condición de local, resultado que le permitió cortar una racha negativa de dos derrotas consecutivas y tres en menos de un mes. Ahora, los Rojos necesitan mantener la regularidad si quieren seguir en la pelea por los primeros lugares del torneo.

A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Municipal hoy 19 de marzo de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Municipal está programado para el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Xelajú vs Municipal para la jornada 13, al momento

Xelajú MC : Rubén Silva; Manuel Romero, Orlin Quiñónez, Javier González, Raúl Calderón; Yilton Díaz, Ricardo Márquez, Antonio López, Jorge Aparicio; Derrikson Quirós y Steven Cárdenas. DT : Roberto Hernández.

: Rubén Silva; Manuel Romero, Orlin Quiñónez, Javier González, Raúl Calderón; Yilton Díaz, Ricardo Márquez, Antonio López, Jorge Aparicio; Derrikson Quirós y Steven Cárdenas. : Roberto Hernández. Municipal: Kenderson Navarro; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales; Cristian Hernández, Yunior Pérez, John Méndez; Erik López, Alejandro Cabeza y Rudy Muñoz. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Xelajú vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

28 de enero de 2026 | Municipal 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2026 2 de noviembre de 2025 | Xelajú 0-3 Municipal | Torneo Apertura 2025 23 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Xelajú | Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Municipal 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2025 26 de enero de 2025 | Xelajú 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025.

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