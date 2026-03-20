Guido Pizarro sobre la remontada de Tigres: “Este equipo tiene un corazón muy grande”

El técnico analiza la heroica remontada ante Cincinnati de Tigres para avanzar a los cuartos de final en Concachampions 2026

Tigres UANL logró una remontada histórica en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 al vencer 5-1 a FC Cincinnati en el partido de vuelta disputado en el Estadio Universitario. Con el marcador global de 5-4, los felinos siguen soñando con el título regional, pero el partido estuvo marcado por la tensión, el dramatismo y un gol de último minuto de Fernando Gorriarán, quien se convirtió en el héroe de la noche.

Tras el encuentro, el técnico Guido Pizarro destacó la actitud de los jugadores y su capacidad de superar las dificultades: “Fue sufrido al final, pero muy merecido. Creo que hubiera sido injusto que los chicos no lograran el pase después del partido que venían haciendo“, dijo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Guido Pizarro también elogió a los jugadores que habían sido cuestionados por la afición, como Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera, quienes respondieron con actuaciones destacadas en la remontada. “Ozziel hizo un gran partido y tiene un potencial enorme; Rodrigo es un chico muy humilde y comprometido; a la larga, eso da resultados“, comentó el estratega.

Pizarro destacó que el trabajo colectivo fue fundamental para superar la adversidad, y afirmó que el equipo debe seguir creciendo para lo que queda del torneo: “Independientemente del resultado, siempre hay cosas para mejorar“, expresó.

A pesar de las dudas sobre su estado físico, Gorriarán fue clave para asegurar el pase a los cuartos de final, por ello, el técnico subrayó la importancia de su liderazgo en el equipo. “A veces, donde no llegan las piernas, llega el corazón, y él tiene un corazón muy grande“.

Pese a que Tigres avanzó a la siguiente ronda, Pizarro insistió en que el equipo aún tiene mucho que mejorar y que deberán afrontar con seriedad los siguientes retos. Ahora, Tigres se prepara para enfrentarse a Seattle en los cuartos de final, buscando un paso más hacia la ansiada final del torneo.

Rodrigo Aguirre destaca la victoria de Tigres ante Cincinnati en la Concachampions

Tras la victoria de Tigres sobre Cincinnati en el partido de vuelta de la Concachampions, Rodrigo Aguirre compartió su emoción posterior al encuentro. “Feliz, feliz por una noche mágica más que nos regala el fútbol”, expresó el delantero, quien jugó un papel clave en los últimos minutos del partido.

Aguirre destacó la importancia de los dos partidos, los cuales definieron el destino de Tigres en el torneo. “Dos partidos importantes, goles en los últimos minutos, como si fuera una película. Es muy lindo”, comentó. Además, reconoció el esfuerzo del equipo y la confianza mutua que permitió la victoria: “Supimos visualizarlo, creer en nosotros, saber que teníamos un grupo de jugadores muy bueno, y con el apoyo de nuestra gente, sabíamos que les iba a ser difícil y así fue”.

A pesar de las dificultades durante el juego, Aguirre afirmó que momentos como estos son los que quedan grabados en la memoria. “No fue fácil para nosotros. Sufrimos, pero creo que son esas noches que quedan marcadas para nosotros y para los demás”, concluyó.

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